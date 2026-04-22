Deja los postres con esta fruta dulce, deliciosa y nutritiva

Comer mal es más sencillo de lo que muchos creen, pues además de excederte en cantidades, algunos indican que necesitan algo dulce después de sus alimentos fuertes. En ese sentido, acuden a los famosos postres, los cuales contienen en lo general excesos de azúcares, grasas o diversas situaciones que resultan dañinas para un equilibrio de salud.

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¿Por qué la piña te ayudará a dejar los postres?

Como entrada a la explicación, se indica que no está mal tener esa “necesidad”, pero sí debes ser prudente en cómo saciarla. Según el doctor José Manuel Felices (profesor universitario de la revista Men’s Health), la piña contiene una enzima llamada bromelina, la cual descompone proteínas cuando entra en contacto con la lengua. Así se genera una pequeña sensación de picor.

“Literalmente la piña te está rompiendo un poco la lengua y esa sensación de picor satura los receptores y te quita las ganas de comer dulce después”. Es decir, el especialista indica que tu lengua queda “dañada”, por lo que el antojo simplemente desaparece. Pero por si alguna razón no tienes piña, esta es tu segunda opción de solución.

Otros tantos expertos indican que otra manera de saciar tu antojo es a través de un lavado de dientes. El dentífrico contiene lauril sulfato, el cual bloquea los receptores de dulce en la lengua y activa el amargo. Con ello, el sabor de estos antojitos llamados postres no resultan tan apetecibles, sabiendo que el sabor no será ni cercano a satisfactorio.

¿Aparte de evitarte los postres, cómo ayuda la piña en tu salud?

Lo extraordinario del fruto y sus beneficios es que no requieres consumir demasiado, sino unas cuantas rodajas. Además, es una fruta de temporada que tiene consigo decenas de cosas positivas para tu salud.