Los 3 cortes de pelo lacio con moño que te hacen ver más joven y son muy fáciles de mantener

Si tienes el cabello lacio y quieres combinarlo con un peinado con moño para lucir más joven , puedes elegir alguno de los looks recomendados por estilistas profesionales y amantes de la moda.

El pelo lacio es un gran aliado a la hora de experimentar con nuevos outfits. Estos tres cortes con moño te harán ver más joven y, además, son fáciles de peinar.

1. Corte long bob con moño alto desenfadado

El long bob sigue siendo uno de los favoritos por su versatilidad. Celebridades como Selena Gomez han demostrado que este corte recto, a la altura de los hombros, estiliza el rostro y suaviza las facciones. La revista Elle señala a este look como el más versátil de todos y la mejor elección para “quitarte años”.

El moño puedes hacerlo con el cabello y decorar con otro de tela. |(ESPECIAL/Pinterest)

Si lo llevas lacio y lo recoges en un moño alto ligeramente despeinado, lograrás un efecto lifting natural. Este estilo aporta frescura, movimiento y un aire juvenil sin esfuerzo. Y si dejas varios mechones sueltos al frente para enmarcar el rostro, te verás chic.

2. Corte en capas largas con moño bajo pulido

Las capas largas en cabello lacio ayudan a dar dimensión sin perder longitud. Es un corte ideal si no quieres algo radical, pero sí un cambio que rejuvenezca tu imagen.

Al recogerlo en un moño bajo pulido, proyectas elegancia y sofisticación, pero sin verte rígida. Este estilo suaviza las líneas del rostro y es perfecto tanto para la oficina como para un evento especial. Úsalo con un poco de brillo capilar para potenciar su acabado lacio.

3. Corte recto con fleco y mini moño alto

El corte recto con fleco es perfecto para restar años, ya que el fleco ayuda a cubrir líneas de expresión en la frente y aporta un aire fresco. Figuras como Taylor Swift han apostado por este estilo en distintas etapas de su carrera.

Añade un moño a tu peinado lacio para verte más joven.|(ESPECIALPinterest)

Si lo combinas con un mini moño alto (tipo half bun), lograrás un look juvenil, moderno y relajado. Es ideal para el día a día y funciona muy bien en cabello completamente lacio. Si logras que el fleco tenga movimiento, se verá increíble.

¿El cabello lacio queda mejor en corto o largo?

El cabello lacio es tan versátil que se ve bien en corto y largo, pero dependerá principalmente de la forma del rostro para determinar con cuál se verá mejor. La revista de moda Glamour comparte una regla llamada “5.5 cm” que puede darte la respuesta. Para hacerla, solo debes tener a la mano una regla, un lápiz y un espejo.

Debes colocarte frente al espejo, tomar el lápiz y ponerlo de manera horizontal debajo de la barbilla. Luego, pon la regla en perpendicular para hacer un ángulo recto con el lápiz hasta el lóbulo de la oreja. Mide lo que haya de distancia y si es menor a 5.5, entonces te queda mejor el cabello corto; si mide más, opta por el largo.