12 ideas de peinados fáciles con cabello largo ondulado para mujer: te verás bellísima

Si quieres cambiar de estilo de cabello y lo tienes largo, el pelo ondulado puede ser una opción fácil y acertada. Por eso, en esta selección de 12 ideas te compartimos propuestas que pueden inspirarte para tu próximo look.

De acuerdo con la revista Clara, este estilo se ha convertido en la carta segura de las modelos al momento de presentarse en las pasarelas de moda, ya que es una de las mejores formas de mostrar una versión natural y femenina, aportando movimiento y juego a la imagen. Sin duda, estas propuestas serán una apuesta segura para ti .

Una por una, las ideas de peinados fáciles para cabello largo ondulado

Ondas sueltas con raya al medio: Solo define las ondas con crema o mousse y marca la raya al centro para un acabado natural; combina perfecto con vestidos fluidos, blusas románticas y outfits casuales con jeans y sandalias.

Así es el peinado de ondas sueltas con raya al medio.|(ESPECIAL/Pinterest)

Media coleta alta: Recoge la mitad superior del cabello y sujétala con una liga o pinza, dejando las ondas sueltas; queda ideal con looks juveniles, tops ajustados, blazers ligeros y conjuntos casual chic.

Coleta baja pulida: Peina el cabello hacia atrás y sujeta en la nuca, dejando las ondas naturales en las puntas; combina muy bien con vestidos elegantes, camisas satinadas y outfits formales o de oficina.

Trenza lateral suelta: Haz una trenza simple a un costado sin apretar demasiado para mantener volumen y textura; es perfecta con vestidos bohemios, prendas vaporosas y looks relajados de día.

Chongo bajo despeinado: Recoge el cabello en la nuca formando un chongo suelto con mechones sueltos al frente; combina con vestidos midi, blusas off-shoulder y outfits románticos o elegantes sin esfuerzo.

Cabello ondulado: mira estas ideas para pelo largo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Media coleta con trenza: Toma dos mechones frontales, trénzalos y únelos en la parte posterior; queda hermosa con vestidos delicados, blusas femeninas y looks casuales con un toque especial.

Coleta alta ondulada: Eleva el cabello a una coleta alta dejando las ondas bien definidas; combina con ropa deportiva chic, outfits urbanos y prendas ajustadas que estilizan la figura.

Peinado con pinzas o broches: Sujeta mechones laterales con pinzas decorativas o broches dorados; es ideal con outfits sencillos, vestidos lisos o conjuntos minimalistas donde el accesorio destaque.

Trenza corona relajada: Trenza dos secciones laterales y colócalas alrededor de la cabeza como corona; combina perfecto con vestidos largos, looks boho y atuendos para eventos de día o al aire libre.

Mira estos peinados bellos para cabello largo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Media coleta con nudo: Ata dos mechones posteriores formando un pequeño nudo y fija con pasadores; queda muy bien con blusas estructuradas, vestidos casuales y outfits modernos.

Cabello suelto con volumen frontal: Eleva la raíz con un poco de spray o cardado suave y deja las ondas caer; combina con looks elegantes, blazers, vestidos formales y atuendos para cenas.

Coleta baja con mechones sueltos: Recoge el cabello de forma relajada dejando mechones ondulados al frente; es ideal con outfits casuales, suéteres, vestidos sencillos y looks cómodos pero arreglados.

A qué tipo de rostro le queda bien el cabello largo ondulado

Aunque el cabello largo ondulado es la apuesta segura de muchos estilistas, no queda con todo tipo de rostro. Expertos, como los de Glamour, señalan que las que mejor se le acomodan son las caras redondas. Se recomienda hacer ondas suaves para añadir cuerpo y volumen.