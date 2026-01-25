3 cortes de pelo para hombres sin barba que te harán ver atractivo: ideales si tienes de 30 a 40 años

Un buen corte de cabello puede marcar la diferencia. Si estás cansado de llevar el mismo estilo y quieres renovar tu look, pero te falta inspiración, ¡no te preocupes! A continuación, te compartimos 3 ideas de cortes de pelo ideales para hombres sin barba. Si bien cualquiera puede usarlos, estos diseños resaltan más en hombres de entre 30 y 40 años, ya que aportan versatilidad y estilo a la personalidad, lo que ayudará a realzar tu atractivo.

Desde estilos clásicos y versátiles, hasta acabados más desordenados y casuales, checa estos tres cortes de pelo para hombres sin barba que te harán ver atractivo. Resaltarán tu personalidad y son ideales si tienes de 30 a 40 años.

Corte Pompadour: Este corte se caracteriza por tener un gran volumen en la parte superior, mientras que los lados son significativamente más cortos. Por lo regular, la parte larga suele peinarse hacia atrás, dando como resultado un estilo clásico pero versátil. Este corte es popular en estrellas como David Beckham y Nick Jonas.

Tupé texturizado: Bastante similar al pompadour, pero no deben confundirse. La diferencia principal entre uno y otro es la estructura y textura. Mientras el pompadour es un corte más pulido (ideal para situaciones formales), el tupé texturizado tiene un acabado más desordenado y casual. El cantante Zayn Malik es el ejemplo perfecto de este corte de cabello.

Side Part Fade: Como su nombre lo indica, se trata de un corte que combina un degradado bastante limpio con una raya de lado definida. Este estilo es ideal para la oficina. Entre las celebridades que han sabido lucirlo se encuentran Justin Timberlake y Jason Sudeikis.

Ya tienes la inspiración necesaria. ¡Elige el que más te guste y haz cita con tu barbero de confianza!