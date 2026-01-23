5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro redondo

A diferencia de otras formas faciales, el rostro redondo se destaca por tener las mismas dimensiones de frente, barbilla y pómulos, dando esas siluetas sin ángulos muy característicos. Por lo que es importante identificar los cortes de pelo que lo benefician.

Ahora daremos varias opciones de estilos para cabello rizado y ondulado, alternativas que no deben dejar pasar y que te ayudarán a darle más armonía visual a tu casa.

¿Qué favorece a las caras redondas?

Aunque el rostro redondo no es tan versátil como el rostro ovalado, que todo le queda bien, tiene la principal ventaja de proyectar una apariencia juvenil, un aspecto importante a considerar. Para mantener ese estilo, te detallaremos los cortes de pelo rizado y ondulado que deben tomar en cuenta:

Bob rizado en capas largas: Una gran opción para estilizar tu rostro; procura que sean las capas debajo de la mandíbula.

Capas en V o en cascada: Le dará movimiento a tu melena y va a marcar un marco en tu cara, haciendo que luzca más estilizada.

Fleco cortina o “V”: Con estos flecos ocurre lo mismo al crear un marco imaginario en el rostro.

Shaggy: Una alternativa juvenil y rebelde, que se adapta sin problema a tu tipo de pelo y cara.

Peinados altos: Otro punto importante que debes considerar al peinarte: siempre procura hacer estilos que le den volumen en la parte de arriba para alargar.

¿Cómo saber si mi cara es redonda?

Es importante que observes detenidamente tu rostro; dentro de sus características, se destaca que el largo y el ancho son muy similares, además de tener mejillas y pómulos que sobresalen. Otro punto que te ayudará a identificarlo será que sus líneas son muy curvas.

Otro truco que puedes usar para identificar el rostro redondo es sin duda colocarte frente a un espejo y dibujar el contorno con ayuda de un plumón. Para mayor exactitud, retira todo el pelo de tu cara. Con las recomendaciones de cortes de pelo ondulado y rizado, luce un mejor aspecto y le da armonía a tu casa.