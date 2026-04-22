3 cosas que debes sacar de tu cuarto antes de mayo, según el Feng Shui

El Feng Shui nos revela qué debemos hacer antes de la llegada de mayo, el mes en el que la primavera alcanzará su punto máximo y la naturaleza se llenará de una energía de expansión y crecimiento.

Esta filosofía oriental nos indica que nuestro entorno es un reflejo directo de nuestro estado interior, por lo que antes de que inicie el nuevo ciclo, podemos realizar una limpieza profunda, cuyos efectos se verán más allá del orden superficial, ya que al liberar espacio físico podemos permitir que el "chi" o la energía vital fluya de forma correcta.

Ventaneando | Programa completo 21 de abril de 2026

Las 3 cosas que debes sacar de tu cuarto antes de mayo

Calzado y objetos debajo de la cama

El espacio bajo la cama debe estar libre para que la energía circule mientras duermes, y en general durante cualquier momento del día. Esto debido a que los zapatos o las cajas viejas y otros objetos que dejes ahí se asocian con obstáculos en tu camino.

Los objetos debajo de la cama no permiten el flujo de energía en tu hogar|Pexels: Rodrigo Neto

Espejos frente a la cama o dañados

Si un espejo refleja tu cuerpo mientras descansas es probable que tengas insomnio o intrusiones energéticas durante la noche, si está astillado debes sacarlo de inmediato de tu habitación, ya que fragmenta tu energía personal.

Tu cama no debe estar frente a ningún espejo, según el Feng Shui|Pexels: Wellington Silva

Aparatos electrónicos antiguos o descompuestos

Los cables que estén enredados y los dispositivos que no funcionan representan una energía muerta y heneran estrés electromagnético que interrumpe tu ciclo de sueño, es mejor quitarlos definitivamente de tu habitación.

3 cosas que debes sacar de tu cuarto antes de mayo|Pexels: Terry Magallanes

Es importante que apliques estos consejos del Feng Shui, ya que la recámara es el santuario de descanso más importante de todo tu hogar y los objetos que acumules ahí pueden drenar tu vitalidad o bloquear el descanso reparados.

Es mejor mantener los elementos del pasado o los artículos en mal estado lejos, pues estos generan una vibración de estancamiento que puede afectar tu humor e incluso tus relaciones personales. Si buscas comenzar el nuevo mes con el pie derecho es fundamental que realices estos cambios.

