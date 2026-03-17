3 cosas que te generan malos olores en tu casa y seguro ni te habías dado cuenta

Hay veces en las que los aromas desagradables se impregnan en casa de forma tan profunda, que parece imposible removerlos por completo y ni con múltiples productos de limpieza y velas aromáticas se van. No obstante, lo que muchos ignoran es que los malos olores no siempre son por factores ajenos al ambiente, sino que pueden ser por malos hábitos o la acumulación de ciertas cosas que a simple vista parecen normales.

1. Nunca cambiar los trapos de cocina puede hacer que tu casa huela feo

Si te ha pasado que limpias con trapos por el mismo lugar una y otra vez, pero sigues percibiendo un olor poco agradable, quizá el problema sean justamente estas herramientas. Y es que si bien están diseñados para limpiar, también hay que lavarlos a la perfección cuando se terminan de usar.

Los trapos de cocina sucios pueden hacer que toda tu casa huela mal|Canva

Así que lo ideal es poner a desinfectar los paños y toallas que se usan en la cocina todos los días, según una investigación de University of Nebraska. La forma más eficaz es con agua tibia y con cloro que ayude a matar las bacterias alojadas.

2. Tener el bote de basura siempre abierto

Hay quienes piensan que los malos olores solo vienen de la basura cuando el bote de residuos ya está atascado, pero lo cierto es que todos van acumulándose desde el primer momento. Un error muy frecuente es dejar el cesto destapado, lo que con el calor y la humedad del ambiente, terminan haciendo que se genere aromas muy poco agradables.

Si quieres evitar los malos olores en tu hogar, siempre cierra los botes y bolsas de basura|Canva

En estos casos, lo ideal es tener el bote afuera y con la tapa colocada, donde no le pegue el sol directamente ni esté expuesto a las lluvias. Además, es recomendable separar la basura y ponerla en bolsas que se puedan cerrar a la perfección mientras pasa el camión para llevárselas.

3. No darle mantenimiento a las alfombras puede provocar malos olores en casa

Las habitaciones con alfombras bien instaladas se ven muy bien y son una forma práctica de decoración, pero son de esos artículos que requieren de cuidados frecuentes para que se mantengan en buen estado. Y es que además de que un tapete descuidado le quita toda la elegancia a cualquier lugar, también puede ser el responsable de los malos olores en la casa.

Hay que lavar periódicamente las alfombras para evitar malos olores|Canva

Esto porque los materiales acumulan humedad, polvo y suciedad, así como hongos y moho cuando hay filtraciones, según explica el portal de Easipay Flooring. La solución inmediata es lavarlas al menos cada 6 meses o cuando su apariencia ya se vea notablemente sucia.