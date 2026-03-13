Los 2 errores que la mayoría comete al poner alfombras en el interior de su casa: no lo hagas

De las técnicas de decoración discretas para un hogar en tendencia 2026, están las alfombras en todos sus colores y texturas. Y si bien son ideales para darle un toque único a cualquier espacio, muchas veces hay ciertos aspectos sobre su instalación que se hacen de manera errónea y esto arruina por completo el resultado.

Por esta razón resulta indispensable tener en mente las necesidades de este tipo de artículos y tratar de evitar a toda costa que sus funciones se opaquen. De acuerdo con información de The Architects Diary, dos de los errores principales al usar tapetes en las remodelaciones incluyen el no medir correctamente el lugar donde se pondrá y elegir materiales no aptos para el ambiente.

¿Cómo poner correctamente las alfombras de una casa? Haz esto para prevenir malos resultados

No pongas alfombras en lugares que se ensucian mucho . Una de las desventajas de las alfombras para decoración , es justamente que están expuestos a la suciedad por las pisadas, pero también cuando algo se derrama en su superficie o incluso por accidentes con las mascotas. En estos caso lo ideal es instalarla donde no haya tanto flujo o seleccionar un material lavable que no se deteriore con tiempo.

No pongas alfombras delicadas en lugares que se ensucian fácilmente|Canva

. Una de las , es justamente que están expuestos a la suciedad por las pisadas, pero también cuando algo se derrama en su superficie o incluso por accidentes con las mascotas. En estos caso lo ideal es instalarla donde no haya tanto flujo o seleccionar un material lavable que no se deteriore con tiempo. Piensa bien de qué tamaño quieres el tapete . No es lo mismo poner alfombras para una zona en específico, que querer un modelo que abarque todo el espacio



. Haz una instalación de alfombras inteligente. De nada servirá que elijas alfombras carísimas y de materiales lujosos si la instalación no está bien estructurada. Esto ya que a pesar de que suele pensarse que solo hay que poner los tapetes en el suelo, lo cierto es que idealmente debe existir armonía con los muebles, la decoración del cuarto y hasta el tipo de iluminación.

Las alfombras tienen que combinar con los muebles y la decoración para que se vean bien|Canva

Así que si estás pensando en sumar alfombras a alguna recámara o a toda tu casa, considera estos aspectos de decoración que pueden influir en el resultado. De modo que lo mejor es consultar con un experto en remodelaciones para que proporcione ideas de diseño y soluciones que harán de los espacios lugares totalmente acogedores.