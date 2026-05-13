3 cosas que tienes en casa y están más sucias que tu inodoro

Aunque hay cierto pavor de las personas al enfrentarse al transporte público o demás espacios en la esfera de lo comunitario, la casa se vuelve un espacio lleno de riesgos sanitarios que sorprenderán a varios cuando se enteren. Por ello este artículo buscará ilustrar que algunas cosas dentro del hogar están llenas de bacterias y por lo tanto es necesario mantener una mejor higiene de ellos de ahora en adelante.

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¿Qué cosas del hogar tienen más bacterias que tu inodoro?

Es claro que el planteamiento podría parecer exagerado, sin embargo la falta de ventilación, la humedad o el propio cuerpo pueden concretar que las cosas sean un caldo de cultivo para hongos o bacterias. Y sin más, de ahora en adelante presta atención en estos objetos de uso diario.

Cosas llenas de bacterias en casa: cepillo de dientes

Suena absurdo, pero el cepillo de dientes contiene comunidades microbianas mixtas que provienen del lavabo o del propio inodoro, mas lo que llega de la propia boca. Instituciones como la Universidad de Salamanca advierten a través del catedrático Raúl Rivas González, que estos objetos pueden generar caries, gingivitis o incluso provocar una infección grave llamada endocarditis.

Allí se recomienda cambiar el cepillo cada 3 o 4 meses o cuando ya se ve un claro desgaste en las cerdas. Además, desinfectarlo una vez a la semana con enjuague bucal o agua con bicarbonato (30 minutos) o en agua casi hirviendo (30 segundos).

Cosas llenas de bacterias en casa: sábanas

Se argumenta que la ropa de cama puede albergar más microorganismos que el propio baño. Por eso se encuentran allí ácaros del polvo, bacterias de la piel y esporas de hongos. Esto se provoca por el calor corporal y la descamación de la piel, situaciones que proveen alimento y temperatura para la proliferación de microorganismos.

Aquí la recomendación también es sencilla, pues debes cambiarlas y lavarlas una vez a la semana con agua caliente.

Cosas llenas de bacterias en casa: botella de agua

Esta es una excelente opción por muchas razones, pero no limpiarla bien y seguido la hace propensa a las bacterias y al moho. Ya sea por la saliva, restos de comida o demás cuestiones, permiten que las esporas de los hongos aparezcan. Incluso hay estudios que detectaron colonias de bacterias que generan infecciones gastrointestinales y urinarias.

Por ello la clave es lavar bien al desinfectar bien el recipiente con agua caliente y detergente. Incluso se anima a utilizar vinagre al menos una vez a la semana en una limpieza profunda cuidando cada rincón de la botella.