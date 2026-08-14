3 cosas que debes hacer cuando lavas el pelo con canas y pocos conocen

Las canas representan un serio dolor de cabeza para muchas mujeres, teniendo en cuenta que han visto cómo su cabello ha adoptado un color diferente del que estaban acostumbradas y ha sido el blanco el que se ha apoderado del cuero cabelludo debido a diversos factores. Si bien muchas intentarán ocultarlas, hay quienes decidirán lucirlas, pero se enfrentan a que se puedan encrespar y es por eso que la mejor forma de evitar eso es con tres cosas que debes hacer cuando te lavas el cabello y que no todos conocen.

La aparición de las canas está sujeto a algo totalmente natural y que se debe principalmente al paso del tiempo, o a lo que se conoce como la disminución de melanina que es lo que le da el color al cuero cabelludo, pero que también entran en juego diversos factores como la exposición al sol, un mal cuidado del cabello, entre otros factores.

Por qué se produce el encrespamiento en cabellos con canas

Así como hay mujeres que deciden ocultar las canas, están aquellas que las aceptan tal como son y que incluso logran que se vean muy elegantes con el look. Pero, uno de los principales problemas a los que se expone, es que el pelo se encrespe y esto sucede porque la fibra del cabello cambia, se vuelve más seca, más porosa y perderá parte de la flexibilidad natural, ya que al perder el pigmento del color, producirá menos sebo natural y deriva en una sequedad constante. Es por eso que hay una rutina de tres pasos que podrás hacer para el lavado del cabello con canas.

3 consejos para lavar el cabello con canas

Protección previa: antes de mojar el cabello por completo, tienes que proteger las zonas más secas y la peluquera sugiere proteger medios y puntas haciéndolo con un prechampú o aplicando acondicionador sobre el pelo mojado y lavando únicamente la raíz, esto evitará que el agua y el detergente resequen las partes vulnerables.

Peinado manual de cutícula: deberás aplicar el acondicionado durante el lavado y es importante no frotar el cabello ni peinarlo en mojado, por lo que se propone trabajar el producto con los dedos, deslizando nuevamente de raíz a puntas