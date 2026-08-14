MasterChef 24/7: ¿Cuánto tiempo se debe dejar el caramelo en la estufa para que quede perfecto?

Dentro de la repostería de alto nivel que se exige en MasterChef 24/7, la elaboración del caramelo representa uno de los momentos de mayor tensión para los participantes, pues, un segundo de más sobre la estufa basta para amargar la preparación y arruinar por completo un postre. Eso, sin hablar de las posibles quemaduras a las que tanto le temen los cocineros.

Es así como dominar el control de la temperatura y entender el comportamiento del azúcar es un arte que requiere precisión técnica, paciencia y una vigilancia constante frente a la estufa.

Tomando como referencia el Larousse de la cocina mexicana, te revelamos los secretos para controlar la cocción y lograr un acabado brillante en el caramelo sin contratiempos.

¿Cómo hacer un caramelo que no se ponga duro?

El secreto de una buena base de caramelo reside en la proporción adecuada de humedad y la distribución uniforme de calor. Para iniciar la receta necesitarás únicamente 1 kilogramo de azúcar blanca (o piloncillo rallado) y ½ taza de agua purificada.

Coloca sobre el fuego un cazo de cobre o de acero inoxidable con el azúcar y el agua. La elección del recipiente es fundamental, ya que estos materiales distribuyen el calor de manera homogénea. En cuanto el azúcar se disuelva por completo, reduce la intensidad de la flama a fuego bajo y permite que el caramelo se cueza gradualmente.

Durante el proceso , inclina el recipiente de forma ocasional con movimientos suaves para igualar la temperatura sin necesidad de meter cucharas, lo que evita que la mezcla se cristalice o se ponga dura. Ojo, ten cuidado para no quemarte.

¿Cuánto tiempo se debe dejar el caramelo en la estufa?

A diferencia de otras preparaciones reposteras, el caramelo no se mide por un tiempo fijo en minutos, sino por el estado y coloración de la mezcla durante la ebullición, aunque, de acuerdo con información compartida, el tiempo estimado suele ir de entre 6 y 8 minutos. Este rango dependerá tmbién del tipo de postre que vayas a elaborar:

