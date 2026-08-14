No tires las cucharas de plástico, son un tesoro: aprende a hacer una una tortuga para decorar la habitación de los niños

El mundo de las manualidades no es tan complejo como parece, teniendo en cuenta que no es necesario ser un experto para poder hacer todo tipo de cosas, sino que basta con un poco de creatividad, de imaginación y de paciencia. Además, tampoco hay que invertir suficiente dinero, ya que podremos reutilizar objetos que creíamos que estaban en desuso y que probablemente no sabías que esta técnica recibe el nombre de DIY o Hazlo tú mismo y acá te enseñaremos cómo reutilizar las cucharas de plástico en una tortuga para decorar la casa.

La técnica DIY se ha popularizado en el último tiempo debido a todas las ventajas que tiene, y que le permite a cualquier persona que no sea experta en manualidades en demostrar su habilidades y crear grandes cosas para el hogar. Consiste en poner en valor aquellos objetos u elementos que creíamos que ya habían perdido su utilidad y transformarlos en algo nuevo y bonito para el hogar sin tener que gastar de más.

La siguiente manualidad no es para nada compleja, sino que es más bien divertida y que siguiendo los pasos tal como lo dicen los expertos en DIY, vamos a poder lograr crear una bonita tortuga para decorar nuestra casa. En esta ocasión, consiste en utilizar cucharas de plástico y botellas que para lograr un resultado increíble.

Elementos para hacer una tortuga para el hogar

Botellas de plástico transparentes de color verde

Cucharas de plástico desechables

Bola pequeña de unicel para la cabeza

Pintura acrílica de color verde y pincel

Ojos móviles o saltones para las manualidades

Pistola de silicona caliente y barras de silicón

Tijeras

Cómo hacer una tortuga con botellas de plástico y cucharas