7 ingredientes reparadores que debes buscar en las etiquetas si tu piel es reactiva o sensible

Si tienes la piel sensible o reactiva, identificar los ingredientes reparadores clave en las etiquetas de tus cosméticos es el paso más importante para restaurar tu barrera cutánea y frenar los brotes de enrojecimiento o ardor.

Una dermis vulnerable pierde agua con facilidad y reacciona de forma desproporcionada ante factores ambientales o cosméticos agresivos.

Al buscar intencionalmente activos diseñados para sellar la hidratación, desinflamar y alimentar las bacterias benéficas de tu rostro, lograrás que la barrera protectora de la piel recupere su fuerza natural, incrementando su tolerancia frente a los agentes externos del día a día.

Los 7 ingredientes reparadores que debes buscar en los cosméticos si tu piel es sensible

Para armar una rutina de cuidado facial verdaderamente efectiva y segura, revisa la lista de ingredientes en el reverso de tus empaques y prioriza la presencia de estos siete componentes científicamente probados:

Ceramidas

Actúan como el cemento molecular que une las células de la piel. Rellenan de forma inmediata las fisuras microscópicas de la barrera cutánea rota, bloqueando la pérdida de agua transepidérmica y evitando que penetren bacterias o alérgenos.

Centella asiática

Hierba medicinal altamente valorada por sus propiedades curativas y regeneradoras.

Los ingredientes reparadores que deben tener tus cosméticos|Pexels: Polina Tankilevitch

Pantenol

Potente humectante y emoliente con gran afinidad biológica.

Niacinamida

Vitamina hidrosoluble del complejo B con múltiples propiedades estabilizadoras. Estimula la producción interna de lípidos y ácidos grasos naturales de la dermis. Esto fortalece el tejido frente a las agresiones externas sin causar la oclusión pesada de otros ingredientes.

Escualano

Hidratante ligero e idéntico a una de las grasas naturales que produce nuestro cuerpo. Aporta una textura extremadamente suave y elástica sin obstruir los poros ni generar grasa.

Estos ingredientes ayudan a reparar tu piel si es reactiva o sensible|Pexels: SHVETS production

Extracto de avena coloidal

Activo botánico de grado médico reconocido por dermatólogos mundiales. Contiene componentes ricos en antioxidantes llamados avenantramidas que neutralizan la inflamación.

Prebióticos y probióticos

Alimento y soporte para los microorganismos saludables de la piel. Equilibran el microbioma cutáneo. Un microbioma sano actúa como una línea de defensa biológica activa, reduciendo la propensión a infecciones, dermatitis e hipersensibilidad crónica.

