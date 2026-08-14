"¿Y la alergia dónde quedó?": Las conductoras de La Parrilla de MasterChef 24/7 ponen en evidencia a Ramahá

Unos de los aspectos de Masterchef 24/7 que han generado mayor controversia en días recientes han sido la supuesta alergia de Ramahá a los mariscos y las acusaciones de sabotaje por parte de Ixdit cuando recibió la ayuda del participante en la gala de salvación de la semana pasada, y todo parece indicar que la entrega de mandiles negros de este jueves 13 de agosto ofreció una respuesta más contundente sobre la condición del cocinero, pues las conductoras de La Parrilla lo pusieron en evidencia. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Durante la gala en la que ocho cocineros tuvieron que preparar un croquembouche de 20 centímetros, se mostraron imágenes sobre la pasada visita de Ramahá y Claudia al mercado La Nueva Viga con el fin de conocer y aprender de ingredientes; sin embargo, un aspecto del beneficio que ganaron los cocineros el pasado martes llamó la atención de Leslie Gallardo y Esmeralda Ugalde.

Las conductoras de La Parrilla hicieron énfasis en la forma en la que Ramahá tomó mariscos durante su visita al mercado pese a que supuestamente es alérgico a esos alimentos; "¿y la alergia dónde quedó?", cuestionó Gallardo, quien invitó al público a expresar sus opiniones sobre el polémico suceso en redes sociales.

Cabe señalar que los cuatro integrantes del primer grupo que cocinó en la gala (Julio, Ramahá, Daniela y Carmen) recibieron mandiles negros por su mal desempeño en la cocina más poderosa de México, mientras que Lancer e Ixdit hicieron lo propio en la segunda degustación de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Antrax, Claudia y Michelle como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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