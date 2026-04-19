3 detalles que hacen que tu look se vea más cuidado

En el mundo de la moda, son los detalles los que marcan la diferencia entre un atuendo comú y un look que proyecta mayor cuidado y elegancia. Esto no tiene nada que ver con el tipo de prendas o la marca de la ropa.

Hoy te compartimos cuáles son esos 3 detalles que podrían elevar tu outfit y que este parezca mucho más intencionado, desde los accesorios, las medidas y otros aspectos a los que deberías prestar atención, de acuerdo con los expertos.

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Los 3 detalles que hace que tu look se vea cuidado

Atención total al calzado y a los accesorios

Para que un look pase de verse común y casual a tener un mayor impacto visual, es necesario portar unos zapatos limpios y en buen estado, ya que esto sienta una buena base para cualquier atuendo.

Si eres de las persoas que usa accesorios, debes asegurarte de que estos vayan en armonía con el outfit. Por ejemplo, si decides usr un cinturón de cuero negro, procura que tus zapatos o tu bolsa sigan por la misma línea.

Estos son los detalles que hacen que tu look se vea más elevado|Pexels: José Martin Segura Benites

También puedes combinar relojes, collares y aretes del mismo color para que puedas dar un aspecto de cohesión y de orden.

El ajuste perfecto y el poder de la plancha de ropa

La ropa demasiado arrugada o que no es de una talla adecuada, puede hacer ver mal y barata a la prenda más costosa que te imagines. Así que mejor asegúrate de que las costuras de los hombros estén en su lugar y que hayas eliminado las arrugas antes de salir.

Un look bien planchado y con el talle adecuado hace ver que dedicaste tiempo y atención a tu imagen antes de salir de casa.

Planchar tu ropa antes de salir es un detalle que mejora tu imagen|Pexels: Liliana Drew

Cabello y uñas que dan marco a tu estilo

Estos son los detalles que puden aportar más a un look, no necesitas de un peinado elaborado para lucir bien, pero sí de una cabellera sana, controlada e hidratada. Además de llevar unas manos con uñas limpias y limadas que den un aspecto de buena higiene personal.

