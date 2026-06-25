¿Dardo a Michelle? ¡Jaz pide clases de ‘convivencia, respeto y lealtad’ tras PLEITO en la Cocina Oculta!

Michelle protagonizó un nuevo encontronazo en plena Cocina Oculta de MasterChef 24/7 que acaparó el debate tanto en redes sociales como dentro del reality; Jaz, por ejemplo, no la mencionó de forma directa pero sí dejó claro que había cocineros a los que se les debería dar "clases de convivencia" en lugar de clases de cocina... ¡qué tal!

¡Jaz pide clases de "convivencia, respeto y lealtad" ante las constantes peleas en MasterChef 24/7!

El día a día en el mundo MasterChef 24/7 ya no transcurre con tanta tranquilidad como en los primeros días del reality: discusiones por la limpieza , la formación de grupos, chismes y hasta peleas con los "Maestros del Fuego" ya forman parte de lo que se vive a diario en el reality.

En esta ocasión, fueron Luis y Michelle quienes desataron la molestia de la Chef Isabel Carvajal, y aunque los cocineros insisten en que la Maestra exageró con el tema de la olla quemada, no todos están de acuerdo con ellos; Jaz, por ejemplo, fue muy clara:

"Una clase de convivencia estaría bien, no sé si le serviría a uno de los compañeros, si la aprovecharía o no... unas clases de convivencia, otras de respeto, otras de lealtad, con esas clases otra cosa sería esta casa", se imaginó Jaz, aunque tal vez reconoció que a la persona no le serviría mucho.

"Hay maderas que jamás agarrarán un barniz, hay burros que ni aunque les des 100 palos te harán caso algún día", se lamentó.

Por otro lado, Jaz le pidió un favor muy especial a la comunidad digital: ¡ apoyar a Camila con su voto en línea para que la estrategia de este miércoles quede definida!

"Quiero pedirles por favor que voten por Cami, voten por mi Cami para que se pueda salvar y suba al balcón esta noche", pidió la cocinera... ¿ocurrirá?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.