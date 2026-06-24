Los 3 ejercicios que fortalecen el core en menos de 20 minutos

La actividad física es fundamental para mantener una vida saludable, para bajar de peso y tener una vida activa. Está comprobado científicamente de todos los beneficios que tiene hacer ejercicios varias veces por semana y además, ayuda a fortalecer algunas partes del cuerpo, como lo es core y para lograr tener un abdomen marcado en la llegada del verano, es mejor que lleves adelante estos tres ejercicios que podrás hacer desde casa sin la necesidad de ir a un gimnasio.

Noticias Michoacán del 16 de junio 2026

Hay ciertos ejercicios que cumplirán una función específica y esto dependerá de la zona que queramos trabajar, debido a que se puede hacer énfasis en el tren superior como brazos, en la zona baja que incluye a las piernas o lo conocido como core que se encuentra en la zona media; y que será fundamental trabajarlo por todos los beneficios que trae.

Por qué es importante fortalecer el core

A través de un estudio realizado por la ciencia, determinó la importancia de trabajar el core y entre sus beneficios se encuentra mejorar la postura y tiene una relación con la estabilidad de la columna y una mejor transmisión de las fuerzas entre el tren inferior y superior, ayudando a prevenir lesiones. Por eso, es que una de las zonas a trabajar son los abdominales y para ello, hay tres ejercicios que podrás hacer desde casa sin la necesidad de ir a un gimnasio.

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3 ejercicios para fortalecer el core

Plancha lateral: es uno de los ejercicios más completos que hay para fortalecer el core y los oblicuos porque obliga a estabilizar el cuerpo contra la gravedad, trabajando hombros, zona lumbar. Para hacerlo, debes tumbarte de lado sobre una esterilla, apoyar en antebrazo en el suelo debajo del hombro, estirar las piernas y colocar un pie sobre otro, elevar la cadera hasta formar una línea recta, elevar el brazo que no está en el suelo y mantener por 30 a 40 segundos y luego repetir con el otro brazo

Giro ruso sin peso: es ideal para activar los oblicuos a través de una rotación controlada ayudando a mejorar la coordinación y la movilidad en el tronco. Para hacerlo, tendrás que sentarte en el suelo con las rodillas flexionadas, inclinar ligeramente el tronco hacia atrás manteniendo la espalda recta, juntar las manos delante del pecho, girar el tronco lentamente hacia la derecha y luego a la izquierda y repetir el movimiento entre 12 a 20 veces