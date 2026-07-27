3 ejercicios visuales de 1 minuto para relajar los ojos y eliminar el dolor de cabeza
Descubre cuáles son los mejores ejercicios visuales de menos de un minuto para relajar los ojos y eliminar el dolor de cabeza por estrés o tensión
El estilo de vida contemporáneo nos expone a una interacción ininterrumpida con pantallas de teléfonos, computadoras y televisores. Los ejercicios visuales pueden aliviar el dolor de cabeza y la fatiga visual.
El dolor de cabeza de origen ocular suele manifestarse como una presión punzante detrás de los ojos o en la zona de la frente. Además, al mirar fijamente una pantalla digital, la frecuencia de parpadeo se reduce drásticamente de 15 pasadas por minuto a solo 5, lo que deshidrata la córnea y empeora la sintomatología.
Para romper este ciclo de agotamiento sin interrumpir tu jornada, la optometría respalda la ejecución de pausas activas oculares. A continuación, te presentamos 3 ejercicios visuales de 1 minuto que actúan como un estiramiento fisiológico para resetear tus ojos y disipar el dolor de cabeza de forma inmediata.
Los 3 ejercicios visuales de 1 minuto para aliviar el dolor de cabeza
- El método palming
Siéntate derecho y apoya los codos sobre tu escritorio. Frota las palmas de tus manos fuertemente entre sí durante 15 segundos hasta que sientas que generan un calor intenso.
Cierra los ojos y coloca las palmas de tus manos en forma de copa sobre ellos. Los dedos de una mano deben cruzar sobre los de la otra en la frente.
- Enfoque dinámico 20-6
Sostén el dedo pulgar de tu mano derecha a unos 25 centímetros de distancia de tu rostro, directamente alineado con tus ojos. Enfoca tu atención visual en la uña de tu pulgar durante 5 segundos, asegurándote de ver sus detalles nítidos.
Después, traslada tu mirada hacia un objeto que se encuentre al menos a 6 metros de distancia y enfócalo con precisión por otros 5 segundos; alterna el enfoque entre punto y punto.
- Ocho imaginario o infinito
Mantén la cabeza completamente recta y fija hacia el frente durante todo el ejercicio; solo se moverán tus ojos. Imagina un número 8 gigante acostado, proyectado en el suelo o en una pared blanca a una distancia de unos 3 metros de ti.
Sigue el contorno de esta figura con tus ojos de forma fluida y lenta, recorriéndola en un sentido durante 30 segundos. Al cumplir el medio minuto, invierte la dirección del recorrido de tus ojos por los últimos 30 segundos.