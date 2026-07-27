3 ejercicios visuales de 1 minuto para relajar los ojos y eliminar el dolor de cabeza

El estilo de vida contemporáneo nos expone a una interacción ininterrumpida con pantallas de teléfonos, computadoras y televisores. Los ejercicios visuales pueden aliviar el dolor de cabeza y la fatiga visual.

El dolor de cabeza de origen ocular suele manifestarse como una presión punzante detrás de los ojos o en la zona de la frente. Además, al mirar fijamente una pantalla digital, la frecuencia de parpadeo se reduce drásticamente de 15 pasadas por minuto a solo 5, lo que deshidrata la córnea y empeora la sintomatología.

Para romper este ciclo de agotamiento sin interrumpir tu jornada, la optometría respalda la ejecución de pausas activas oculares. A continuación, te presentamos 3 ejercicios visuales de 1 minuto que actúan como un estiramiento fisiológico para resetear tus ojos y disipar el dolor de cabeza de forma inmediata.

Los 3 ejercicios visuales de 1 minuto para aliviar el dolor de cabeza

El método palming

Siéntate derecho y apoya los codos sobre tu escritorio. Frota las palmas de tus manos fuertemente entre sí durante 15 segundos hasta que sientas que generan un calor intenso.

Cierra los ojos y coloca las palmas de tus manos en forma de copa sobre ellos. Los dedos de una mano deben cruzar sobre los de la otra en la frente.

Estos son los ejercicios que te ayudarán a aliviar la fatiga visual|Pexels: Anna Tarazevich

Enfoque dinámico 20-6

Sostén el dedo pulgar de tu mano derecha a unos 25 centímetros de distancia de tu rostro, directamente alineado con tus ojos. Enfoca tu atención visual en la uña de tu pulgar durante 5 segundos, asegurándote de ver sus detalles nítidos.

Después, traslada tu mirada hacia un objeto que se encuentre al menos a 6 metros de distancia y enfócalo con precisión por otros 5 segundos; alterna el enfoque entre punto y punto.

Los mejores ejercicios visuales para el dolor de cabeza|Pexels: Pavel Danilyuk

Ocho imaginario o infinito

Mantén la cabeza completamente recta y fija hacia el frente durante todo el ejercicio; solo se moverán tus ojos. Imagina un número 8 gigante acostado, proyectado en el suelo o en una pared blanca a una distancia de unos 3 metros de ti.

Sigue el contorno de esta figura con tus ojos de forma fluida y lenta, recorriéndola en un sentido durante 30 segundos. Al cumplir el medio minuto, invierte la dirección del recorrido de tus ojos por los últimos 30 segundos.

