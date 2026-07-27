7 señales sutiles de que tu gato está experimentando dolor físico o estrés crónico

A diferencia de un perro, un gato rara vez llorará o cojeará cuando siente dolor físico o estrés psicológico. Como son depredadores y presas a la vez, tienden a ocultar la debilidad como parte de su mecanismo de defensa y supervivencia.

Sin embargo, es posible detectar cuando algo en nuestra mascota no está bien si notamos algunos de los cambios pequeños que realizan en su rutina diaria.

Las 7 señales de que tu gato tiene dolor físico o estrés

Cambios sutiles en el acicalamiento

Un gato estresado o con dolor articular puede descuidar su pelaje, mostrando zonas opacas, enredadas o con caspa. Mientras que el dolor focalizado o la ansiedad provocan sobreacicalamiento, llevando al animal a lamerse compulsivamente hasta quedar calvo.

Postura de esfinge tensa o encorvada

Si notas que tu gato pasa mucho tiempo encogido, apoyado sobre sus cuatro patas o con la espalda arqueada, la cabeza baja y los ojos entrecerrados, es probable que esté intentando proteger una zona dolorida en su abdomen o articulaciones.

Los gatos tienden a ocultar su dolor o estrés crónico por instinto de supervivencia|NORMA GALVAN

Evitan saltos comunes

Si tu gato deja de subir a lugares donde antes estaba, probablemente está evitando el impacto físico del salto.

Rechazo repentino al tacto

Un felino cariñoso que de pronto gruñe o intenta morder cuando le acaricias está reaccionando ante el dolor que le provoca ser tocado en esa área.

Orina o defeca fuera del arenero

La eliminación inadecuada se debe al dolor físico que puede provocarle el entrar al arenero o al estrés crónico que desencadena la cistitis felina, una inflamación de la vejiga que causa dolor al orinar.

Los gatos suelen mostrar su dolor a través de sus expresiones faciales|Pexels: Roman Biernacki

Expresiones faciales de malestar

La escala de muecas felinas demuestra que los gatos reflejan el dolor en el rostro. Si sus orejas se mantienen separadas y rotas hacia afuera, sus ojos semicerrados y los bigotes y hocicos tensos, seguro siente dolor.

Aislamiento y cambios de humor

El dolor drena la energía. Si tu gato se esconde en armarios o debajo de la cama durante todo el día, duerme más de lo habitual o ya no interactúa como antes, probablemente esté lidiando con sufrimiento.

