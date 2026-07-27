¿Cómo tus creencias de la infancia sobre el dinero están saboteando tus finanzas actuales?

Nuestra relación con las finanzas personales no se rige únicamente por la lógica matemática, los presupuestos o el nivel de ingresos. Según algunos expertos, la forma en la que percibimos el dinero desde la infancia tiene mucho que ver con nuestra situación económica actual.

La psicología financiera explica que las decisiones de dinero están profundamente ligadas a nuestro sistema de creencias, que generalmente se va formando durante los primeros años de vida, cuando nuestro cerebro es una "esponja" que absorbe los llamados "guiones financieros".

Estos son mapas mentales e ideas preconcebidas sobre la escasez, la riqueza y el merecimiento que observamos en nuestros padres o cuidadores.

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¿Cómo tus creencias de la infancia sobre el dinero influyen en tus finanzas siendo adulto?

El problema de los guiones de la infancia es que operan de forma automática e invisible en la adultez. Si creciste en un hogar donde el dinero era motivo de discusiones constantes, frustración o culpa, tu cerebro codificó el dinero como una amenaza o un elemento de conflicto.

El prestigioso Klontz Money Mindset Assessment clasifica las creencias limitantes inconscientes sobre el dinero en cuatro categorías principales.

Así tus creencias de la infancia intervienen en tu dinero cuando eres adulto|Pexels: John Guccione www.advergroup.com

Evitación del dinero

Creer que el dinero es inherentemente malo, sucio o que corrompe a las personas. Las personas con este guion suelen sabotearse deshaciéndose del dinero rápido, gastándolo de inmediato o rechazando oportunidades de ascenso laboral para no volverse codiciosas.

Adoración del dinero

La creencia de que el dinero resolverá todos los problemas de la vida y que la felicidad es exclusiva de los ricos. Paradójicamente, este guion conduce a la escasez crónica, ya que la persona asume deudas masivas intentando comprar un estilo de vida que valide su valor personal.

Las creencias que podrían estar limitando la llegada de dinero a tu vida|Pexels: CARTIST .

Estatus del dinero

Vincular directamente el valor propio con el patrimonio neto. Este guion genera una presión psicológica extrema que suele desencadenar compras compulsivas de bienes de lujo ostentosos para mantener una fachada de éxito ante el entorno, destruyendo la capacidad real de ahorro, inversión y crecimiento financiero.

