7 ingredientes que puedes añadir a tu agua diaria para combatir la retención de líquidos

La retención de líquidos o edema es una afección común caracterizada por la acumulación anormal de fluidos en los tejidos blandos del cuerpo. De acuerdo con expertos, los ingredientes naturales que puedes añadir a tu agua del diario para combatir este problema.

Los expertos aseguran que beber suficiente agua es el primer paso indispensable para drenar el organismo. Aunque es posible potenciar este efecto a través de la bebida funcional que agrega extractos vegetales e ingredientes naturales al agua para aportar micronutrientes, antioxidantes y otros compuestos.

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Los 7 ingredientes que puedes añadir a tu agua para evitar la retención de líquidos

Pepino

El pepino está compuesto en un 95% por agua, pero su verdadero valor radica en su alta concentración de potasio y silicio. El potasio es el mineral antagonista del sodio; su presencia ayuda a equilibrar las células.

Jugo de limón

Añadir rodajas o el jugo de un limón fresco aporta una cantidad masiva de ácido cítrico y vitamina C. El ácido cítrico estimula la función enzimática del hígado y actúa como un diurético suave.

Agregar jugo de limón a tu agua del diario ayuda a desinflamar el organismo|Pexels: Beyza Şükran DEMİRBAŞ

Jengibre

El jengibre contiene gingerol, un compuesto bioactivo con propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras de amplio espectro.

Hojas de menta o hierbabuena

Más allá de aportar un sabor sumamente fresco que facilita la ingesta de agua, la menta contiene aceites esenciales como el mentol.

Arándanos rojos secos o frescos

Los arándanos son mundialmente conocidos por su capacidad para evitar que las bacterias se adhieran a las paredes de las vías urinarias.

Los arándanos rojos son antioxidantes naturales ue evitan la retención de líquidos|Pexels: CHANNNSY

Ramitas de apio

El apio contiene un aceite esencial llamado apiol, además de una alta densidad de potasio y sodio natural equilibrado. El apio es un potente diurético natural que dilata los vasos renales, incrementando el volumen de excreción de agua y urea sin alterar los niveles de electrolitos en el cuerpo.

Vinagre de sidra de manzana

Añadir una cucharadita de vinagre de manzana orgánico a tu primer vaso de agua del día aporta ácido acético y enzimas vivas. Este ácido mejora la sensibilidad a la insulina y optimiza la digestión estomacal.

