¿Emmanuel se autosaboteó en ? La inquietante teoría de Ixdit tras su eliminación

La eliminación de Emmanuel de MasterChef 24/7 fue uno de los momentos más emotivos de la temporada y hasta llevó a las lágrimas al Chef Poncho Cadena, quien reconoció que en este punto de la competencia ya es complicada cualquier despedida. La más afectada de todo fue Ixdit, quien no podía creer que tan solo un día después de que festejaron su cumpleaños juntos, tenían que separarse y hasta se puso a pensar en la posibilidad de que todo fuera parte de un plan.

Y es que de acuerdo con la cocinera, semanas atrás "Emma", como lo llamaban de cariño, les dijo estar dispuesto a sacrificarse con tal de proteger a sus amigas. Por lo que no se le hace tan descabellada la idea de que no dio su mejor esfuerzo en el domingo de eliminación del 26 de julio; primero porque le tocó competir directamente con Jazmín, y después, porque una de las que estaban en riesgo justamente era Ixdit.

"Quizás ustedes no lo saben, pero estuvimos con Jazmín, Emma, Camila y yo, en general, cuando todavía era de 'Las guapas de barrio', siempre nos decía: 'No se preocupen, porque yo voy a arruinar las cosas para irme'. Él quería darnos otra semana más aquí, eso fue lo que él hizo. A fin de cuentas, la primera vez no se fue él y se salió Cami, pero la intención es lo que fue fenomenal", mencionó, reiterando que valora muchísimo este gesto y que espera verlo fuera.

@masterchefmx Ixdit confesó que echará mucho de menos a Emmanuel, pues es un buen hombre. 🥲💔 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 que ya están en el top 12 de la temporada

Luego de 10 semanas repletas de pruebas exhaustivas y momentos intensos, ya hay 12 participantes que se ganaron su filipina y ahora tendrán que demostrar que sus habilidades son las necesarias para seguir adelante. Esto significa que solo habrá lugar para la exelencia y que hasta el más mínimo error podría costarles su lugar en la cocina más famosa de México.

El top 12 de MasterChef 24/7, es

