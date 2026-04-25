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⁠5 tonos de rosa para uñas; son ideales para que tus manos luzcan hermosas esta primavera 2026

No te pierdas estos colores rosa para que luzcas tus uñas esta primavera.

Uñas color rosa
|Imagen de Pinterest

Escrito por: André Gutiérrez

En plena primavera ya hemos visto un poco de los colores que predominarán esta temporada y que pueden inspirar el modelo de duiseño de tus próximas uñas, pues al ser una temporada muy cálida, hay una gran variedad de colores que puedes usar, pero pocos como el rosa te harán lucir increíble estos días.

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Si algo caracteriza la primavera de 2026 es que el rosa está volviendo con fuerza y qué mejor que la vegetación de esta temporada para combinar con el entorno y lucir fresca un color que estiliza tus manos y que te aportará esa aura vibrante que últimamente ha ganado bastante terreno; por lo que te dejaremos nuestras mejores recomendaciones para que luzcas tus manos.

Tonos de rosa para uñas que puedes usar en primavera de este 2026

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