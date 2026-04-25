Aquí debes guardar tu dinero para atraer abundancia; según el Feng Shui

En medio de distintas resoluciones que las personas buscan en el ámbito personal, el Feng Shui se está convirtiendo en parte de las favoritas. Esta técnica milenaria habla de cómo cada persona puede administrar sus energías para obtener un correcto orden dentro de los espacios donde se desenvuelven, permitiendo ventanas abiertas para la abundancia en distintas esferas… tal como lo es la del dinero.

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¿Cómo se atraerá abundancia en el ámbito monetario… según el Feng Shui?

Aunque existen rituales bastante específicos, en esta ocasión basta con identificar lo que la disciplina llama El Rincón de la Riqueza, el cual es un espacio que se encuentra de la siguiente manera. Debes colocarte en la entrada principal de tu casa, mirando hacia el interior. Y el espacio que queda al fondo a la izquierda es el denominado punto de abundancia o área Xun… dentro del mapa energético de tu hogar.

Este sitio se denomina ideal para guardar dinero en efectivo, colocando allí una alcancía o una caja fuerte. Este sitio permite que la energía bien equilibrada provoque abundancia y reproducción de recursos, que en este caso se podrían manifestar a través del ahorro de los gastos durante unos meses o inclusive todo el año.

Mientras que un último consejo de los expertos en el tema anima a las personas a escoger un buen contenedor de la abundancia. Es decir, la recomendación gira en torno a elegir una caja fuerte sólida, colocada a media altura y así transmitir estabilidad. Y si vas a guardar billetes, se indica hacerlo en sobres rojos, que es el color de la suerte, protección y activación de la energía.

¿Dónde no debes guardar tu dinero para atraer abundancia?

De manera enfática se advierte que existen espacios dentro del hogar que se conocen como fugadores, por lo cual el dinero podría estancarse o perder su simbolismo positivo si se deja en esos sitios. En ese sentido el baño, la cocina o debajo del colchón son sitios completamente prohibido por el Feng Shui para pensar en guardar tus ahorros que buscan la reproducción y proliferación de abundancia.