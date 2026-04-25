9 diseños de pedicure de frutas, para tener un look juvenil y original en tus uñas de los pies

Todavía estamos en la temporada perfecta para presumir tus mejores sandalias en tus salidas de fin de semana. Si estás en busca de un look juvenil y fresco para las uñas de tus pies, aquí te mostramos algunas ideas de pedicure de frutas. No solo son hermosos y originales, sino que también resultan muy elegantes en primavera 2026; solo imagínate con estos diseños, mientras llevas un espectacular vestido vaporoso o un sofisticado conjunto en colores vivos.

9 ideas de pedicure de frutas para rejuvenecer tu look

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1. Con fresas y sandías

Comenzamos nuestra lista con un diseño que combina patrones de 2 frutas distintas, pero de una manera muy armónica y discreta por el tamaño de los dibujos y el color uniforme.

2. Con limones

Los cítricos son lo de hoy no solo en el manicure, sino también el pedicure. Por eso nos encantó este alegre diseño con dibujos de limones (tanto completos como partidos), donde predomina el color amarillo.

3. Con manzanas

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Nos fascinan las uñas estilo kdrama, también en los pies. Resulta irresistible este diseño de acabado reluciente y con figuras de manzanas.

4. Pedicure de frutas diversas

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Si concentras dibujos muy pequeñitos en una sola uña, puedes lucir frutas distintas sin que el resultado sea demasiado llamativo. Combina los dibujos con un fondo de color pastel en el resto de las uñas.

5. Con cerezas

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Volvemos con los frutos rojos, pero esta vez combinados con una idea muy juvenil de uñas francesas con una línea blanca extradelgada.

6. Contraste de colores

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El color de fondo que uses en tus uñas de los pies no necesariamente debe coincidir con la fruta que elijas. Por ejemplo, aquí se plasmaron fresas miniatura sobre una base de color amarillo y hasta con franjas verticales.

7. Con duraznos

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La combinación entre el tono de los duraznos y el azul puede ser muy bella, alegre y tierna a la vez. Este diseño es la prueba.

8. Con degradado

Tenemos otro diseño que plasma los colores de una sandía, pero esta vez con un hermoso degradado que va de un rojizo y pasando por blanco hasta llegar a la "cáscara" verde.

9. Con gajos de naranja

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En primavera 2026, está muy de moda que tus uñas de las manos lleven el dibujo de un gajo de naranja o limón, muchas veces con textura; ese efecto también se puede llevar de manera muy cool en pedicure de frutas.