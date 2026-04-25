5 cortes de pelo estilo K-Drama; ideales para las amantes del estilo aesthetic y coreano

El mundo entero ha vivido un gran bum dentro de la cultura Coreana en gran parte gracias a los K-dramas y los idols, pero también por la moda y el estilo. Por ello ahora te contamos sobre 5 cortes de pelo estilo K-Drama, que te ayudarán a tener un look más moderno, atractivo y aesthetic.

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Si estás planeando un cambio de look, pero no sabes cual elegir, ahora te presentamos algunas tendencias en cortes de pelo que dominan en dentro del K-Drama.

Principales tendencias de peinado coreanas para mujeres en 2026?

Estilo Bohemian Perm: Este estilo de corte de pelo sobresale por ondas sueltas con aire veraniego. Toma en cuenta que este corte se suma a la tendencia de lo casual, la cual apuesta a un estilo que pareciera natural, priorizando un patrón de ondas sin mucha definición.

Estilo Bohemian Perm|soulhairsalon

El Pixie Cut: Este es un estilo que se ha mantenido de moda entre los más jóvenes. A diferencia de otros estilos este apuesta por un corte muy corto y compacto, manteniendo el largo del pelo apenas por encima de las orejas. Este estilo busca resaltar los rasgos faciales y la estructura ósea.

El Pixie Cut

Estilo sleek Cu: Este estilo está pensado para quienes buscan un look de cabello largo. El corte busca dar flujo natural al cabello por medio de capas sutiles, logrando un acabado pulido, lo que hace ideal para un cambio radical pero sin perder el largo de la cabellara.

Estilo sleek Cu|kbeautyaddiction

Sin lugar a duda la tendencia por lo Coreano seguirá en aumento y estos look te ayudarán a vivir tu propio k-Drama. Toma en cuenta que cada estilo puede personalizarse para darle el toque especial que defina tu estilo.