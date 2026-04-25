En clima de calor, la piel grasa necesita de un cuidado especial, además de técnicas muy específicas para poder conseguir ese anhelado maquillaje impecable.

Cuando la humedad y las altas temperaturas llegan, todo parece una batalla perdida; sin embargo, el secreto no está en aplicar muchas capas de base, sino en elegir las texturas adecuadas, además de realizar una correcta preparación de la piel.

En este tipo de entornos, menos es más; la clave está en el enfoque minimalista que priorizará la ligereza y el sellado inteligente, lo que permitirá que la piel respire sin sacrificar su cobertura. Al adaptar tu rutina de belleza a las condiciones del clima, podrás transformar el brillo excesivo en un acabado fresco y saludable.

Inicia la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el equipo de Azteca 7 se prepara con las mejores personalidades de la TV y el internet

Las 3 mejores formas de maquillar la piel grasa

La técnica de sandwich de fijación

No esperes al final para sellar todo el maquillaje, es mejor que apliques una bruma fijadora después del hidratante, después coloques una base ligera y nuevamente rocíes el spray para fijar y que no se corra tu maquillaje.

De acuerdo con los profesionales, esta técnica no solo hará que tu look dure varias horas y resista al calor y al sudor, sino que también crea barreras invisibles que atraparán la grasa.

3 formas de maquillar piel grasa en clima de calor|Pexels: George Milton

Sustitución de polvos por papeles absorbentes y sellado localizado

En lugar de saturar todo el rostro con polvo traslúcido, lo que puede volverse pastoso cuando comenzamos a sudar, es preferible solo sellar la zona T, que consiste en frente, nariz y barbilla.

Durante el día, puedes usar papeles absorbentes para retirar el exceso de brillo sin añadir más maquillaje, polvos o textura.

Estas son las mejores formas de maquillar la piel grasa en clima cálido|Pexels: Sueda Güzeldere

Uso de primers con base agua y fórmulas libres de aceite

En esta temporada, las personas de piel grasa deben evitar usar productos con siliconas pesadas que pueden obstruir los poros con el calor.

Es mejor elegir pre bases matificantes de base acuosa o bases tipo skin tint, que son más ligeras y se adhieren mejor en la piel húmeda.