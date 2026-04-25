3 errores al elegir uñas según tu tono de piel

Es posible encontrar el color de uñas perfecto de acuerdo con tu tono de piel, tomando en cuenta también las tendencias de la temporada y lo más viral de las redes sociales.

Aunque para muchos la manicura es "un detalle menor", lo cierto es que tiene el poder de iluminar las manos o, por el contrario, apagarlas o hacer ver la piel más amarilla cuando no elegimos el matiz adecuado.

El secreto de un buen diseño de uñas estpa e entender la armonía del color y cómo interactúa con nuestra colorimetría. Un esmalte puede verse increíble en el envase y decepcionante en nuestras manos, por lo que hoy te decimos qué debes evitar.

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Los 3 errores al elegir un diseño de uñas, según tu tono de piel

Ignorar el subtono de la piel

No solo se trata de si tu piel es clara o es oscura, sino de prestar atención al subtono. Si tus venas son azules, te van mejor los tonos fríos, como azules o rosas pasteles.

Pero si tus venas son verdes, los colores cálidos, como los corales, dorados o tierras, serán tu mejor opción.

Los errores que no debes cometer al elegir diseños de uñas|Pinterest

Abusar de los nude sin contraste

Uno de los errores más comunes es elegir un color nude que sea exactamente igual al tono de tu piel. Esto hará que tus manos se vean planas y sin vida.

Por otra parte, los expertos recomiendan elegir un tono ligeramente más claro o más oscuro para así crear una mejor dimensión y llevar un estilo sofisticado y elegante.

Las uñas nude no deben ser del mismo tono que tu color de piel|Pinterest

No probar el color bajo la luz natural

Es otro de los errores más comunes al momento de hacerte la manicura, esto se debe a que la luz del salón de belleza suele ser muy blanca y artificial, lo que termina alterando la percepción del color.

Un tono que se ve vibrante dentro puede lucir opaco en el día a día. Por ello, se recomienda siempre comparar la muestra de color cerca de una ventana y debajo de la luz del sol.

