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3 errores que comete cada signo sin darse cuenta

Ten cuidado porque tu signo del zodíaco podría estar cometiendo alguno de estos 3 errores, de acuerdo con el mensaje del Universo, los planetas y los astros

3 errores que comete cada signo sin darse cuenta
3 errores que comete cada signo sin darse cuenta|Pexels: Mikhail Nilov

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Cada signo del zodíaco puede estar cometiendo al menos tres errores importantes de los que deberá tener cuidado durante los próximos días, de acuerdo con los astros.

Esto debido a que poseen una energía única que podría comenzar a desbordarse, o aplicarse automáticamente, generando patrones de comportamiento indeseables.

Hoy te decidimos cuáles son esos "puntos ciegos" a los que cada integrante de la rueda zodiacal debería prestar más atención, para que empiecen a actuar de mejor manera, sin notar el impacto negativo que tienen en nuestro entorno o en nosotros mismos.

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Los 3 errores que comete cada signo sin darse cuenta

  • Aries

Interrumpir por entusiasmo, decidir por el resto y no medir su fuerza ni su sinceridad.

  • Tauro

Aplicar el silencio como castigo, resistirse al cambio de forma innecesaria y tomar las cosas como propiedad.

  • Géminis

Escuchar para responder, minimizar los problemas con humor y cambiar de opinión sin avisar.

  • Cáncer

La victimización sutil, vivir en el hubiera y pensar en lo que pudo haber sido, además de solo dar para poder cobrar.

Estos son los errores que podría estar cometiendo cada signo del zodíaco
Estos son los errores que podría estar cometiendo cada signo del zodíaco|Pexels: Eren Li

  • Leo

Convertir historias ajenas en propias, exigir validación constante e ignorar el tono de voz con el que habla.

  • Virgo

Corregir algo que no le pidieron, decir sus preocupaciones en voz alta y solo fijarse en las fallas.

  • Libra

Decir que sí para evitar el conflicto, la indecisión paralizante y maquillar la verdad.

  • Escorpio

Poner a prueba a la gente, el exceso de misterio y recordar ofensas antiguas.

Los errores que puede cometer cada signo del zodíaco, según expertos
Los errores que puede cometer cada signo del zodíaco, según expertos|Pexels: Pavel Danilyuk

  • Sagitario

Dar lecciones que no le solicitaron, prometer más de lo que son capacez de cumplir y escapar emocionalmente cuando una situación se pone pesada.

  • Capricornio

Hablar solo de su trabajo, ser pesimistas y asegurar que solo son realistas y no pedir ayuda cuando la necesitan.

  • Acuario

Parecer indiferentes o que están despreciando a sus seres queridos, llevar la contraria solo para no ser parte del resto e intelectualizar sus emociones.

  • Piscis

Desconectarse de conversaciones y perderse en su mente, no saber poner límites claros y evadir la realidad cuando están atravesando una situación incómoda o errores propios.

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