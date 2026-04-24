3 errores que comete cada signo sin darse cuenta
Ten cuidado porque tu signo del zodíaco podría estar cometiendo alguno de estos 3 errores, de acuerdo con el mensaje del Universo, los planetas y los astros
Cada signo del zodíaco puede estar cometiendo al menos tres errores importantes de los que deberá tener cuidado durante los próximos días, de acuerdo con los astros.
Esto debido a que poseen una energía única que podría comenzar a desbordarse, o aplicarse automáticamente, generando patrones de comportamiento indeseables.
Hoy te decidimos cuáles son esos "puntos ciegos" a los que cada integrante de la rueda zodiacal debería prestar más atención, para que empiecen a actuar de mejor manera, sin notar el impacto negativo que tienen en nuestro entorno o en nosotros mismos.
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Los 3 errores que comete cada signo sin darse cuenta
- Aries
Interrumpir por entusiasmo, decidir por el resto y no medir su fuerza ni su sinceridad.
- Tauro
Aplicar el silencio como castigo, resistirse al cambio de forma innecesaria y tomar las cosas como propiedad.
- Géminis
Escuchar para responder, minimizar los problemas con humor y cambiar de opinión sin avisar.
- Cáncer
La victimización sutil, vivir en el hubiera y pensar en lo que pudo haber sido, además de solo dar para poder cobrar.
- Leo
Convertir historias ajenas en propias, exigir validación constante e ignorar el tono de voz con el que habla.
- Virgo
Corregir algo que no le pidieron, decir sus preocupaciones en voz alta y solo fijarse en las fallas.
- Libra
Decir que sí para evitar el conflicto, la indecisión paralizante y maquillar la verdad.
- Escorpio
Poner a prueba a la gente, el exceso de misterio y recordar ofensas antiguas.
- Sagitario
Dar lecciones que no le solicitaron, prometer más de lo que son capacez de cumplir y escapar emocionalmente cuando una situación se pone pesada.
- Capricornio
Hablar solo de su trabajo, ser pesimistas y asegurar que solo son realistas y no pedir ayuda cuando la necesitan.
- Acuario
Parecer indiferentes o que están despreciando a sus seres queridos, llevar la contraria solo para no ser parte del resto e intelectualizar sus emociones.
- Piscis
Desconectarse de conversaciones y perderse en su mente, no saber poner límites claros y evadir la realidad cuando están atravesando una situación incómoda o errores propios.