7 rubores ideales para pieles trigueñas

Las pieles trigueñas o latinas necesitan de rubores que aporten calidez y vitalidad sin lucir gris o artificial.

Los tonos latinos de piel se caracterizan por tener subtonos dorados, olivas o amarillos. Esto significa que los pigmentos con base cálida o terrosa se funden mejor con la tez y crean un efecto de iluminado desde adentro.

Hoy te compartimos cuáles son los 7 mejores tonos que puedes aplicar y los acabados que resaltan mejor en la piel trigueña, de acuerdo con expertos en colorimetria profesional.

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Los 7 tonos de rubor ideales para pieles trigueñas

Terracota o canela

Se trata de uno de los tonos más naturales para esta piel, ya que aportan una calidez similar a la de un bronceador, pero con un toque de vitalidad, ideal para definir el pómulo.

Durazno intenso

Los naranjas vibrantes se neutralizan con los subtonos amarillos de la piel trigueña, brindando un aspecto fresco y saludable.

Los tipos de rubores que deberías usar si tienes la piel trigueña|Pexels: Leticia Curvelo

Malva o ciruela suave

Si estás buscando un look más sofisticado, el malva aporta un contraste elegante que resalta los ojos oscuros y da un aspecto “frío saludable”.

Rosa dorado

Los rubores que combinan rosa con destellos dorados funcionan como iluminador y color a la vez, resaltando el brillo natural de las pieles doradas.

Coral vibrante

Al ser un color con mucha luz, es perfecto para el verano, ya que hace que la piel luzca radiante y descansada de inmediato.

Estos son los blush que favorecen a las pieles morenas|Pexels: Ron Lach

Rojo ladrillo

Aplicado de manera moderada y bien difuminado, imita el rubor natural que aparece tras hacer ejercicio, dando mucha fuerza al rostro.

Bronce con acabado satinado

Es ideal para pieles trigueñas más oscuras, ya que unifica el tono y aporta luminosidad lujosa sin verse blanquecino.

De acuerdo con expertos en la materia, se deben evitar los rubores pastel, ya que los tonos muy claros o con base blanca tienden a verse cenizos o grises en las pieles morenas porque no tienen suficiente profundidad de pigmento. Además, se recomienda usar fórmulas en crema o en líquido que se ven más naturales.