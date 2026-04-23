3 formas correctas de aplicar bloqueador que sí funcionan

Muchas personas creen que solo basta con ponerse un poco de crema al salir de casa para estar protegidos durante todo el día, sin embargo, el bloqueador solar es un producto que requiere de ciertas técnicas para funcionar adecuadamente.

No se trata solo de evitar las quemaduras inmediatas por el sol, sino también de prevenir el envejecimiento prematuro y los daños profundos en las células de la piel que se van acumulando con el paso del tiempo.

Si quieres que tu bloqueador realmente sea efectivo y no tengas que desperdiciar producto, es importante llevar a cabo ciertas reglas de oro que te compartimos aquí.

Noticias Veracruz del 22 de abril 2026

La 3 formas de usar bloqueador para blindar a tu piel del sol

Utiliza la regla de los dos dedos

La mayoría de las personas aplica mucho menos producto del que se necesita. Para obtener un adecuado nivel de protección solar o FPS, debes trazar dos lineas de bloqueador en rus dedos índice y medio.

Así podrás calcular la cantidad que se necesita para cubrir todo el rostro y el cuello de manera uniforme, sin dejar ninguna zona vulnerable.

Asegúrate de aplicar suficiente bloqueador solar en tu rostro y cuerpo|Pexels: www.kaboompics.com

Aplica el bloqueador minutos antes de la exposición

Debes saber que el protector solar no es un escudo que actúe de manera instantánea, de hecho, los expertos recomiendan aplicarlo al menos 20 minutos antes de la exposición al sol, ya que este es el tiempo que le toma asentarse y crear una película protectora sobre la piel.

Si te lo aplicas justo cuando ya estás bajo el sol, tu piel no estará protegida durante los primeros minutos de absorción. Lo ideal es que lo integres en tu rutina de mañana, después del skincare.

El bloqueador solar debe reaplicarse cada dos o tres horas|Pexels: Ksenia Chernaya

El retoque es indispensable

Es importante que sepas que ningún bloqueador dura todo el día, especialmente si nadas o sudas, aunque con el simple roce de las manos y la ropa va perdiendo efectividad.

Para poder mantenerte protegido debes retocar el producto cada dos o tres horas, aproximadamente. Si usas maquillaje puedes usar opciones en polvo o spray.

