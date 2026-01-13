3 formas de hacer tisana caliente para combatir el frío; estos son sus beneficios

Durante esta temporada de frío las tisanas se han convertido en el mejor aliado para aquellos que disfrutan de una bebida caliente , aromática y reconfortante. Más allá de su sabor, estas infusiones naturales aportan beneficios que ayudan al cuerpo a relajarse, fortalecer defensas y entrar en calor.

Los principales ingredientes para preparar tisanas son fáciles de conseguir y, en muchos casos, económicos. Puedes encontrarlos en mercados locales, tiendas naturistas, herbolarios y supermercados, donde suelen vender hierbas secas como manzanilla, canela, anís o hierbabuena. También es posible adquirirlos frescos en tianguis o mercados orgánicos.

¿Qué son las tisanas?

Las tisanas son bebidas naturales que se preparan al infusionar hierbas, flores, frutos, raíces o especias en agua caliente. A diferencia del té tradicional, no contienen cafeína, lo que las hace ideales para cualquier momento del día. Estas bebidas han destacado por sus propiedades medicinales, digestivas y relajantes , además de ser una opción perfecta para hidratarse en épocas de frío.

¿Cuáles son los beneficios de tomar tisanas?

Más allá de su sabor, estas infusiones naturales ayudan a mantener el cuerpo caliente, aportan a tener una mejor digestión, refuerzan el sistema inmune, sin duda alguna las tisanas son una alternativa natural y libre de cafeína, asimismo, esta bebida caliente te ayuda a relajarte y a tener un descanso completo.

A continuación te dejamos 3 formas de preparar tisanas calientes para combatir el frío

Tisana de jengibre, limón y miel

Hierve agua y agrega rodajas de jengibre fresco. Deja reposar 10 minutos, añade jugo de limón y una cucharada de miel.

Con esta combinación fortalecerás el sistema inmunológico, mejorar la digestión y aliviar molestias de garganta.

|pexels

Tisana de manzanilla y canela

Coloca flores de manzanilla y una raja de canela en agua caliente. Reposa 5 a 7 minutos y podrás comenzar a tomar esta infusión. Con esta bebida tu cuerpo se mantendrá relajado, reducirás el estrés y te brindará una sensación reconfortante antes de dormir.

|Pexels

Tisana de hierbabuena y anís

Infusiona hojas de hierbabuena y semillas de anís en agua caliente durante 8 minutos. Los beneficios de esta bebida será el de favorecer tu digestión y reducir la inflamación abdominal.

|Pexels