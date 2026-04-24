Así puedes conectar tu celular al WiFi sino cuentas con la contraseña

La conexión WiFi es muy importante ya que facilita la conexión inmediata y poder navegar sin ningún problema. Es una gran alternativa a los datos móviles que no siempre funcionan de manera correcta por la señal.

Sin dudas, los beneficios también incluyen la posibilidad de descargar archivos y videos sin gastar la cuota mensual de tus datos. Es por esto que te vamos a contar la manera en la que puedes conectarte a WiFi aún si no tienes la contraseña.

¿Cómo conectar tu celular al Wifi sin contraseña?

Más de una vez te habrá sucedido que tu dispositivo encuentra una red WiFi, pero no tienes la contraseña para poder conectarte, es por esto que te vamos a dar un tips para que lo logres.

Ten en cuenta que la mayoría de los módems o routers traen un código QR que contiene la información del nombre de la red inalámbrica como también su contraseña. El mismo se puede encontrar en el frente del dispositivo o también en la parte inferior.

Lo que debes hacer es escanear el código QR con la cámara de tu celular, allí el sistema consultará si deseas concretar la conexión a la red. Lo que debes hacer es aceptar para poder disfrutar de la conexión. Un dato que debes tener en cuenta es que el método no funciona en el caso de que el propietario haya cambiado la contraseña de manera manual y no imprimió el nuevo código.

Utiliza estos trucos.

En el caso de que otra persona se encuentre conectada a la red WiFi puede compartirte el código QR para poder tener una conexión rápida. Los pasos son sencillos:

Ingresar en "Configuración" del teléfono celular Android.

Dirígete al apartado "Wi-Fi“.

Elige la red a la que te quieres conectar, entonces aparecerán los detalles de la conexión y un botón de “Compartir”.

Presiona el código QR que te permitirá conectarte.

Por último, tenemos otra opción que se relaciona con los routers lanzados desde el año 2007 que cuentan con un botón llamado WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite establecer una conexión sin necesidad de utilizar contraseña.

Ten en cuenta el tipo de dispositivo.|Pexels

Lo que debes hacer es ingresar a la configuración de “Redes e Internet” del celular. Allí, buscar "Wi-Fi" y entrar en los “Ajustes avanzados”, donde se podrá presionar sobre "Botón WPS“.

Luego vas al router y presionar el botón físico WPS (a veces, requiere que se mantenga presionado unos segundos). De esta manera, los dispositivos se vincularán sin demoras y la conexión quedará establecida.