Estos fueron los últimos mensajes de Carolina Flores antes de ser asesinada

El país sigue conmocionado tras el conocimiento del asesinato de la exreina de la belleza, Carolina Flores. La mujer fue asesinada de un disparo y la principal sospechosa es su suegra Érika “N”.

Exclusiva: Dagna Mata expone que NO LE HAN PAGADO por su trabajo en el video “Un Vals” de Christian Nodal

Los informes preliminares manifiestan que el asesinato fue el 15 de abril cuando llegó un llamado al 911 sobre una situación violenta en Polanco. Al llegar las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Carolina Flores de 27 años, que tenía una herida en la cabeza provocada por un arma de fuego.

Desde la Fiscalía General de Justicia de la CDMX comenzaron una investigación por homicidio doloso. Tras lo ocurrido, se comenzó a señalar a su suegra, Érika ‘N’, como la principal sospechosa.

El caso se volvió más sospechoso ya que el esposo de la mujer denunció el hecho el 16 de abril. De esta manera se maneja la teoría de que el hombre estaba encubriendo a su mamá quien se encuentra prófuga de la justicia.

¿Cuál fue el último mensaje de Carolina Flores?

Carolina Flores publicó su último posteo el 4 de abril donde se la ve abrazando a su familia. Allí escribió: “¿A esto le tenía tanto miedo? Mi pequeña gran familia”, lo que deja ver que, al menos en apariencia, todo estaba bien entre ella y su esposo.

Un video anterior, del 1 de abril, la víctima mostraba que estaba muy feliz de ser madre, aunque esto haya implicado dejar de lado sus sueños como viajar y comprar una casa.

Su último post fue compartido el 11 de abril y fue referente a la reciente presentación que hizo Justin Bieber en el festival Coachella.

El ataque habría sido porque la suegra acusaba a Carolina de haberle robado a su hijo. El video fue captado por una cámara que la misma víctima había puesto en el área de cunero de su hija. La sospechosa está prófuga.