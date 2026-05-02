Esta es la mejor manera de llevar las uñas cristal en 3D

El mundo de la manicura va construyendo diversos estilos y en esta temporada la tendencia se inclina por las uñas cristal. Estos diseños se inspiran por unos acabados translúcidos con efectos en 3D.

Ventaneando | Programa completo 1 de mayo de 2026

Los diseños en cuestión tienen como base el brillante y el efecto casi etéreo, es como si llevaras en tus uñas pequeños vidrios. Si aplicas bien los efectos 3D podrás obtener un estilo muy elegante.

¿Cuáles son los mejore diseños de uñas cristal?

La popularidad de este estilo es porque no es recargado. Además, brinda transparencia, reflejos de luz y volumen sutil, lo que las convierte en una opción moderna y versátil.

Para aplicar estos diseños te recomendamos estas ideas:

Base transparente con efecto vidrio

Aquí nos encontramos con una base completamente translúcida con un brillo intenso que da la sensación de cristal. Es un estilo limpio, moderno y ayuda a alargar visualmente los dedos.

Francesa con relieve sutil

Las francesas no pasan de moda, pero se van reinventando. Aquí tenemos puntas piedras elevadas o con textura tipo gel. El resultado es discreto, pero con ese toque especial que capta la luz.

Detalles encapsulados

Un estilo que queda muy bien en esta temporada es la de utilizar flores secas, pequeñas láminas o destellos encapsulados dentro de la uña para crear profundidad sin saturar el diseño.

Tonos nude con acabado cristalino

Aquí tenemos un estilo para las que prefieren algo más sobrio. Utiliza los tonos nude combinados con capas brillantes y volumen ligero. Vas a obtener luminosidad y sofisticación.

Efecto gotas de agua

Por último, tenemos este diseño que consta de pequeñas “gotas” en relieve que simulan agua sobre la superficie. Aunque es 3D, se mantiene elegante si se usa sobre bases neutras o transparentes.

Estos son grandes diseños que puedes utilizar en esta temporada para lucir elegante.