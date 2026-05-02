Fans chilenos REVIENTAN a Christian Nodal, tras reprogramar su concierto en Chile: “No cumple con la hija, menos con los fans”

El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, se encuentra recibiendo críticas negativas luego de que anunciara la cancelación de su concierto del día 01 de mayo debido a que sus músicos no llegaran a tiempo. El esposo de Ángela Aguilar dijo que su presentación se tendría que posponer para este próximo 3 de mayo y que las entradas serían válidas para ese día. Sin embargo, muchas personas han mostrado su descontento ante la situación.

¿Cómo reaccionó el público de Nodal ante la reprogramación de su concierto en Chile?

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán luego de que anunciara la reprogramación de uno de sus conciertos en Chile. A pesar de que el artista explicó los motivos y se mostró muy molesto por la situación, misma que según su declaración “no estaba en sus manos”, muchos usuarios han expresado gran descontento. “Quién quiere ver infieles”, “No cumple con la hija…menos con los fans”, “No sabe que que excusa poner”, “De verdad alguien sigue escuchando a este tipo?”, “Quiere juntar dos eventos en uno porque no vende entradas”, entre otros, han sido solo algunos de los comentarios que hay en la publicación que realizó la empresa boletera del evento.

¿Por qué no llegaron los músicos de Christian Nodal al evento?

El pasado viernes 01 de mayo el intérprete de “Botella tras botella” compartió un par de videos a través de sus historias de instagram en donde dijo que le pidió a la empresa de su padre, JG Music, misma que lo representa, que tomarán un avión privado para llegar a tiempo. Sin embargo, no quisieron hacer ese gasto y tampoco se priorizó el descanso de los músicos por lo que no pudieron llegar a Chile. Nodal se mostró muy molesto ya que aseguró que por culpa de terceras personas es que esa situación ocurría. Por otro lado, el artista dijo que las afectaciones climáticas también fueron una de las causas.

Conflicto entre Christian Nodal y su padre

Christian Nodal se ha convertido en un gran foco en el medio del espectáculo luego de expresar que nada le pertenece, ni siquiera su música, esto luego de que se revelara que su padre registró la marca “Christian Nodal” a su nombre por lo que las decisiones que el artista tome en su carrera deben ser consultadas y aprobadas por su progenitor. Incluso en uno de sus conciertos más recientes el cantante dijo algo respecto a la situación "La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes, los amo con todo mi ser", todo esto en medio de la tensión familiar y laboral que atraviesa.