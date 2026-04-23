Aplicando las técnicas correctas de maquillaje es posible levantar tu mirada sin usar cirugías o filtros, esto a pesar de que el paso natural del tiempo lleve a tus párpados a perder firmeza.

Estas alternativas son bastante efectivas y aprovechan la tecnología estética, el maquillaje estratégico y el cuidado personal para devolver vitalidad al rostro de forma natural.

Para poder combatir ese "aire de cansancio" no se necesitan de grandes productos o de pasos muy elaborados, sino de ser constantes y de aplicar las técnicas adecuadas, conociendo los trucos de los expertos para un cambio visual inmediato.

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Las 3 formas de levantar tu mirada sin cirugía ni filtros

Gimnasia facial y masajes drenantes

Expertos apuntan que es importante dedicar al menos cinco minutos al día en ejercicios de yoga facial para así fortalecer los músculos que sostienen nuestras cejas, esto ayudará a disminuir la posibilidad de que se caigan con el paso de los años.

Los masajes faciales son efectivos para levantar la mirada|Pinterest

Lo anterior se puede complementar con masajes usando un Gua Sha o rodillo frío que ayudará a reducir la inflamación del párpado superior y creará un efecto de apertura instantáneo.

Diseño de cejas y lifting con maquillaje

Necesitas crear un arco de cejas bien definido y ligeramente ascendente para cambiar visualmente la estructura del ojo por completo.

Las cejas y el maquillaje pueden levantar la mirada|Pinterest

A esta técnica le puedes sumar el uso de un corrector un tono más claro en la esquina externa del ojo y difuminarlo hacia la sien, así podrás crear una ilusión óptica que dara un levantamiento inmediato. Complementa con pestañas que estén más largas en las esquinas exteriores.

Tratamientos no invasivos

Es una técnica un poco más costosa, pero también es efectiva y consiste en la colocación de hilos tensores o la práctica de sesiones de radiofrecuencia.

Para aquellas personas interesadas en resultados duraderos, estas opciones de la medicina estética serán sus mejores aliados y los ayudarán a tensar la piel, elevar la esquina de la ceja de forma sutil, sin recurrir a ninguna cirugía.

