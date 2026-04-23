3 formas de levantar tu mirada sin cirugía ni filtros
Conoce cuáles son las 3 mejores formas de levantar tu mirada sin cirugía y sin filtros, de acuerdo con expertos y usando solo sombras e iluminadores
Aplicando las técnicas correctas de maquillaje es posible levantar tu mirada sin usar cirugías o filtros, esto a pesar de que el paso natural del tiempo lleve a tus párpados a perder firmeza.
Estas alternativas son bastante efectivas y aprovechan la tecnología estética, el maquillaje estratégico y el cuidado personal para devolver vitalidad al rostro de forma natural.
Para poder combatir ese "aire de cansancio" no se necesitan de grandes productos o de pasos muy elaborados, sino de ser constantes y de aplicar las técnicas adecuadas, conociendo los trucos de los expertos para un cambio visual inmediato.
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Las 3 formas de levantar tu mirada sin cirugía ni filtros
- Gimnasia facial y masajes drenantes
Expertos apuntan que es importante dedicar al menos cinco minutos al día en ejercicios de yoga facial para así fortalecer los músculos que sostienen nuestras cejas, esto ayudará a disminuir la posibilidad de que se caigan con el paso de los años.
Lo anterior se puede complementar con masajes usando un Gua Sha o rodillo frío que ayudará a reducir la inflamación del párpado superior y creará un efecto de apertura instantáneo.
- Diseño de cejas y lifting con maquillaje
Necesitas crear un arco de cejas bien definido y ligeramente ascendente para cambiar visualmente la estructura del ojo por completo.
A esta técnica le puedes sumar el uso de un corrector un tono más claro en la esquina externa del ojo y difuminarlo hacia la sien, así podrás crear una ilusión óptica que dara un levantamiento inmediato. Complementa con pestañas que estén más largas en las esquinas exteriores.
- Tratamientos no invasivos
Es una técnica un poco más costosa, pero también es efectiva y consiste en la colocación de hilos tensores o la práctica de sesiones de radiofrecuencia.
Para aquellas personas interesadas en resultados duraderos, estas opciones de la medicina estética serán sus mejores aliados y los ayudarán a tensar la piel, elevar la esquina de la ceja de forma sutil, sin recurrir a ninguna cirugía.