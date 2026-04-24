¡Kpop Demon Hunters es el fenómeno del momento! Desde su estreno en streaming, la cinta de las HUNTER/X ha sumado cerca de 500 millones de visualizaciones, conquistando a cientos de miles de fans alrededor del mundo, por lo que no es sorpresa que las guerreras k-pop y los saja boys sean los personajes favoritos para este Día del Niño 2026. Si tu hijo es fan de esta película, a continuación, te compartimos 6 ideas de pasteles inspiradas en la cinta para que lo sorprendas en su día.

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6 ideas de pasteles de Kpop Demon Hunters para celebrar el Día del Niño 2026

Ya sea que realices una fiesta temática de las guerreras kpop o sólo quieras partir un pastel de manera simbólica por el Día del Niño, aquí te compartimos seis ideas que seguro encantarán a los más pequeños del hogar:

| Crédito: Pinterest

Como puedes notar, los colores que NO pueden faltar en tu pastelito son el morado, rosa y azul, pues cada uno de ellos representan a las queridas guerreras: Rumi, Zoey y Mira. Te recomendamos una base sencilla, ya sea con un color liso o la combinación de los tres; de tal modo que el resto de la decoración pueda ser con stickers o impresiones en palillos para una mayor practicidad.

Si lo deseas, puedes añadir mayores elementos en la base, como el nombre del pequeño o algunos otros artículos de decoración relacionados con la película, como estrellas de plástico, signos musicales y esferas de discoteca. Esto le dará un plus a tu pastel. ¡Se verá tan lindo que no lo van a querer comer! Eso sí, las fotos quedarán preciosas.

¿De qué trata Kpop Demon Hunters?

Esta película se ha vuelto todo un hit gracias a su increíble historia, su impecable banda sonora y su impresionante animación. Kpop Demon Hunters sigue la historia de Rumi, Zoey, y Mira, tres superestrellas pop con identidades secretas que aprovechan este beneficio para cazar demonios y mantener a salvo a sus seguidores de estas malévolas criaturas. Entre sus canciones más populares destacan temas como “Golden” - que seguro has escuchado más de una vez - y “Soda Pop”, por mencionar algunas.

Gracias a su tremendo éxito, ya se está trabajando en una secuela de la cinta. De momento, no hay muchos detalles al respecto, pero se espera que la película se estrene en 2029, así que aún tendremos Guerreras K-pop para un buen rato.