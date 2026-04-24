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Última Hora: Nace Mateo, bebé de Uriel Estrada conductor de Al Extremo: Así se sienten los nuevos papás

El equipo de Al Extremo se encuntra de fiesta al revelarse que Uriel Estrada se estrena como papá con la llegada del pequeño Mateo la madrugada de este 23 de abril 2026.

nace bebé de uriel estrada.jpg
|Instagram palomasanchez

Escrito por: Dulce Olvera

Durante la emisión de este 23 de abril del 2026 de Al Extremo se dio a conocer que durante la madrugada de este día nació Mateo, el primer hijo del conductor Uriel Estrada y su esposa Paloma Sánchez. Durante una llamada telefonica se reveló que los papás se encuntran emocionados ya que el menor nació perfectamente, asimismo, se fijo que la mamá se encuntra estable.

En las imágenes que se mostraron en el programa se puede ver al conductor cargando a su bebé, de igual modo, se vio la huellita del pie plasmada.

Más información en desarrollo.

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