Última Hora: Nace Mateo, bebé de Uriel Estrada conductor de Al Extremo: Así se sienten los nuevos papás

Durante la emisión de este 23 de abril del 2026 de Al Extremo se dio a conocer que durante la madrugada de este día nació Mateo, el primer hijo del conductor Uriel Estrada y su esposa Paloma Sánchez. Durante una llamada telefonica se reveló que los papás se encuntran emocionados ya que el menor nació perfectamente, asimismo, se fijo que la mamá se encuntra estable.

En las imágenes que se mostraron en el programa se puede ver al conductor cargando a su bebé, de igual modo, se vio la huellita del pie plasmada.

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