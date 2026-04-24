5 pasos para peinarte si tienes la cara cuadrada

Cuando tenemos una cara cuadrada, en un inicio puede resultar difícil la forma en que nos peinamos, ya que ciertos estilos pueden enmarcar en exceso nuestro rostro, generando una apariencia más dura o añadiendo volumen a nuestras facciones.

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Para que eso ya no te pase, te vamos a explicar los 5 pasos que debes seguir para peinarte, logrando un aspecto elegante y realzando tus facciones.

¿Cómo peinarme con la cara cuadrada?

Consultamos con el Modo IA de Google, quien nos detalla que, al peinarte teniendo la cara cuadrada, es fundamental buscar estilos para suavizar la mandíbula, con la finalidad de romper con la “cuadratura visual” y lograr un equilibrio. Recomienda hacer los siguientes 5 pasos:

Crea una raya lateral, logras romper con la forma de tu rostro y suaviza los rasgos; evita usar la línea en medio. Agrega volumen en la coronilla; vas a alargar el rostro visualmente, haciendo que la vista no se centre en la mandíbula. Aplica ondas desde la mandíbula, en especial si lleva la melena suelta; evita los peinados con planchado extremo. Aporta movimiento y esconde las líneas rectas. En un recogido, deja algunos mechones delgados y ondulados para hacer un marco suave; evita los recogidos muy tirantes. El flequillo ladeado o cortina serán tus mejores aliados. El usar alternativas muy rectas y pesadas va a enfatizar el tamaño de tu frente y mandíbula.

¿Qué cortes favorecen el rostro cuadrado?

Los 5 pasos que te recomendamos, puedes aplicarlos al momento de peinarte y escoger cortes de pelo, logrando identificar las mejores opciones que van a favorecer tu cara cuadrada. Se recomienda el uso de estilos como el bob en capas que empiecen por debajo de la mandíbula, un lob texturizado, el pixie despeinado o el shag.

Siendo alternativas que te ayudarán a alargar el rostro, además de suavizar los contornos naturales del rostro y desviando la atención de la mandíbula. Evita usar estilos muy rectos, que sean a nivel de la mandíbula o que tengan cortes muy geométricos.