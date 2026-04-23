3 formas de lograr piel bonita sin base

La piel bonita que da una apariencia de porcelana es una de las tendencias más virales de este 2026, y es que la moda actual nos invita a priorizar el cuidado de la piel y olvidar por completo las bases de alta cobertura que solo buscan "tapar" esas imperfecciones.

Es así como llegamos a la conclusión de que las capas de maquillaje no son siempre la mejor opción, pues el secreto realmente se encuentra en la preparación del rostro y en su hidratación estratégica.

Al enfocarte en estos pilares, te darás cuenta de que tu piel tendrá un acabado más uniforme, y por lo tanto, no necesitarás de una rutina de maquillaje con demasiados pasos para lucir espectacular.

El Sin Palabras puso a temblar a los conductores ¡Se dijeron TODO... sin decir nada!

Las 3 formas de lograr una piel bonita sin base

Exfoliación química suave

A diferencia de los exfoliantes físicos, que muchas veces tienden a irritar la piel, los ácidos suaves eliminan las células muertas de manera más uniforme.

Aplica una exfoliación química suave para una piel bonita|Pexels: Shiny Diamond

Esto nos puede ayudar a suavizar la textura de nuestro rostro y permitir que la luz natural se refleje mucho mejor, dando luminosidad a la cara.

Doble hidratación más glow localizado

Esto se consigue utilizando un suero que contenga ácido hialurónico. La aplicación del producto debe realizarse sobre la piel ligeramente húmeda para obtener una mejor hidratación y al final todo se sellará con una crema más ligera.

Para conseguir un efecto de "base" sin realmente tenerla, podemos aplicar un toque extra de bálsamo hidratante o un aceite facial ligero en los puntos más altos de nuestra cara.

La humectación correcta ayuda a mantener la piel bonita|Pexels: SHVETS production

Protector solar con acabado que ilumine

Cuando busques un protector solar de rostro, fíjate que no sea acabado mate. Mejor opta por las opciones que contienen tecnologías blur o partículas que reflejan la luz y que minimizan visualmente los poros.

Con esta variante de bloqueador, no solo protegerás a tu piel de los estragos de los rayos del sol, como las manchas y el envejecimiento prematuro, sino que también obtendrás un acabado de terciopelo, sin necesidad de color.

