Las rejas no se usan más: la tendencia que es más segura y elegante en 2026

Las clásicas rejas de hierro están quedando atrás y son reemplazadas por frentes con vidrio laminado o templado de seguridad combinados con estructuras minimalistas. Esta tendencia ofrece protección, luminosidad y una estética mucho más moderna.

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Durante años, las rejas fueron sinónimo de seguridad, pero también de fachadas pesadas y poco atractivas. Hoy, el diseño de exteriores evoluciona hacia soluciones que integran tecnología y estilo.

En ese contexto, el vidrio templado de seguridad se posiciona como una alternativa que redefine la forma de proteger el hogar sin renunciar a la elegancia. Conoce de qué se trata esta tendencia.

¿Por qué el vidrio templado de seguridad reemplaza a las rejas tradicionales?

Seguridad reforzada : los vidrios laminados o templados están diseñados para resistir impactos. En caso de rotura, no se fragmentan en piezas peligrosas.

: los vidrios laminados o templados están diseñados para resistir impactos. En caso de rotura, no se fragmentan en piezas peligrosas. Más luz natural : permiten el ingreso de luz, generando espacios más abiertos y agradables.

: permiten el ingreso de luz, generando espacios más abiertos y agradables. Privacidad ajustable : opciones como vidrio esmerilado, serigrafiado o con films especiales evitan la visibilidad directa desde el exterior.

: opciones como vidrio esmerilado, serigrafiado o con films especiales evitan la visibilidad directa desde el exterior. Estética moderna y minimalista: eliminan la sensación de “encierro” típica de las rejas y aportan un diseño limpio.

El arquitecto Fernando Pérez, especialista en diseño contemporáneo, señala que los nuevos materiales permiten integrar seguridad y estética, algo que antes parecía incompatible. Por su parte, la firma Saint-Gobain Glass destaca que los vidrios laminados actuales cumplen altos estándares de resistencia y protección.

¿Qué ventajas tiene esta tendencia de vidrios templados en diseño de exteriores?

Además del impacto visual, este tipo de soluciones ofrece beneficios prácticos:



Bajo mantenimiento : no requiere pintura ni tratamientos contra el óxido, a diferencia del hierro.

: no requiere pintura ni tratamientos contra el óxido, a diferencia del hierro. Versatilidad de combinación : se integra fácilmente con madera, piedra o hormigón.

: se integra fácilmente con madera, piedra o hormigón. Iluminación decorativa : permite jugar con luces cálidas que se reflejan en el vidrio, generando efectos sofisticados.

: permite jugar con luces cálidas que se reflejan en el vidrio, generando efectos sofisticados. Sensación de amplitud : ideal para viviendas modernas que buscan conexión con el exterior.

: ideal para viviendas modernas que buscan conexión con el exterior. Mayor valorización del inmueble: aporta un diseño actualizado y atractivo.

Según el Consejo Internacional del Vidrio (Glass Performance Days) y especialistas en arquitectura contemporánea, el uso de vidrio de seguridad en fachadas seguirá creciendo por su equilibrio entre funcionalidad y diseño. Esta tendencia no solo reemplaza a las rejas, sino que redefine la forma de entender la seguridad en el hogar: más abierta, luminosa y elegante.