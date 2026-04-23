Lugar en el que se piden con queso las quesadillas: ¿Guadalajara, Monterrey o CDMX?

Sin duda uno de los grandes dilemas culinarios es en el que se tiene que decidir si la quesadilla lleva o no queso ya que algunos mexicanos consideran que forzosamente debe llevar este famoso lácteo mientras que otras personas han establecido que no necesariamente debe llevarlo. Es por eso que en esta ocasión te decidimos en qué lugares la quesadilla lleva queso.

¿La quesadilla lleva queso en Guadalajara?

En Guadalajara, La Perla Tapatía, la quesadilla sí lleva queso ya que muchas personas consideran que es el ingrediente base, pues de no tenerlo simplemente sería un taco normal. El queso que se utiliza en las quesadillas usualmente suele ser oaxaca, asadero o manchego. Ahora bien, la forma más común de encontrar las quesadillas en Guadalajara es de forma frita. La tortilla está hecha a base de maíz y usualmente suelen acompañarse de guisados tradicionales como chicharrón, papas, champiñones, entre otros.

¿La quesadilla lleva queso en Monterrey?

Sí, este platillo típico de México sí lleva queso en Monterrey ya que al igual que en Guadalajara la mayoría de las personas consideran que de no llevarlo, el platillo se consideraría una empanada o taco. Es común que muchas lleven queso chihuahua, mismo que es originario del norte, el cual fue creado en 1920 por comunidades menonitas, su sabor es un poco ácido y suele ser muy cremoso. Muchas quesadillas suelen ser de tortilla de harina y se acompañan con otros guisados así como con carne asada (la cual es característica del estado), bistec, entre otros.

¿La quesadilla lleva queso en Ciudad de México?

No, en la Ciudad de México las quesadillas no necesariamente llevan queso, es común encontrar establecimientos en donde se pueda pedir una quesadillas de pollo, tinga, chicharrón, papas, rajas, flor de calabaza sin queso. Es necesario definir si se desea que lleve este lácteo o no ya que no necesariamente ni por defecto llevan queso pues la quesadilla se considera una tortilla doblada con guisados.

En la Ciudad de México las quesadillas suelen prepararse de diversas maneras, con tortilla de maíz azul e incluso también suelen ser fritas en aceite. Algunos de los acompañamientos más comunes son lechuga, salsa verde o roja, guacamole, queso cotija.

Significado de la palabra “Quesadilla”

La palabra tiene su origen en el náhuatl "quetzaditzin", que significa "tortilla doblada" por lo que no forzosamente tendría que llevar queso. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) define a la quesadilla como "Tortilla de maíz rellena de queso u otros ingredientes que se come caliente".