Este fue el último mensaje publicado por la influencer La Mazorca antes de morir

Hace unas horas se informó que esta joven influencer fue encontrada sin vida y con evidentes signos de violencia cuando salió de su casa para acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Lamentablemente el modus operandi de algunas organizaciones delincuenciales cobró la vida de esta naciente creadora de contenido, de quien se encuentran investigando a los causantes de su asesinato. Esto se sabe de La Mazorca hasta el momento.

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¿Cuál fue el último mensaje de la influencer conocida como La Mazorca?

El caso sigue impactando a todos los que se enteran del sensible fallecimiento de una figura pública que ganaba terreno en TikTok. Con 17 años, Katherine Mejía fue asesinada y aunque las investigaciones siguen en curso, se tiene entre los sospechosos a su pareja que le acompañó en sus últimos momentos.

Sin embargo, alrededor de sus últimos reportes cuando todavía estaba viva, se tiene un video donde ella sale bailando (ese era el fuerte de sus videos) con la descripción que dice: “Ya llegará el que me diga: Eres complicada pero vales la pena”. Esto en alusión a un futuro caso de enamoramiento, aunque se indica que sí tenía pareja.

Con este mensaje ella se despidió de las redes sociales, pues su asesinato se concretó días después. Aunque se reporta que la madre la buscó por varios días, al final fue encontrada sin signos vitales. Con ello, es normal leer entre los comentarios de sus videos TikTok condolencias y lamentos por la influencer hondureña.

¿Qué se sabe hasta el momento del asesinato de La Mazorca?

Hasta el momento la información preliminar es lo único que se tiene. Se indica que acudió a un domicilio donde se hizo un llamado a una oferta de trabajo para ayudarla en la creación de contenido. Sin embargo, fue ahí cuando desapareció y posteriormente fue asesinada. Algunos reportes argumentan que el novio la acompañó y que podría considerarse un caso de algún tipo de venganza personal. Pero todavía no existe una resolución oficial del caso.