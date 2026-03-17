Las 3 formas de maquillaje “ballet pink” que está dominando esta primavera

Muchas de las tendencias en maquillaje para este 2026 están inspiradas en el minimalismo, una de ellas es el ballet pink, también llamado ballet blush, que busca imitar la estética de las bailarinas de ballet clásico con tonalidades pastel y satinadas.

Para obtener el estilo "etéreo" de esta tendencia se puede hacer enfoque en los labios, el blush, la mirada iluminada y en la piel en general. Se trata de un maquillaje que tuvo una fuerte presencia en los Premios Oscar 2026 y que se espera continúe siendo llevado por famosas y personas de a pie.

Noticias Bajío del 16 de marzo 2026

Las 3 formas de maquillaje ballet pink que dominan la primavera 2026

Ballet blush o mejillas de acuarela

Es la técnica que dio nombre a la tendencia inicialmente, uno de los efectos estrella de la temporada debido a que imita el efecto "sonrojado" natural.

El look ballet blush es minimalista y natural|Pinterest

Para conseguirlo se necesita de un maquillaje rosado suave, que debe ser en crema o en un producto líquido. Este se aplicará en la zona del pómulo y después se difuminará hacia las sienes.

El terminado acuarela se obtiene debido a que la base de la piel tiene un efecto mate-satinada y no tan perfect. El rostro puede prepararse previamente con un cloud-skin.

Ballet Lips

Es un estilo de labios que estuvo muy presente durante la alfombra roja de los Premios Oscar. Se consiguen con un delineador de labios de color rosa en un subtono frío. Aunque el secreto está en difuminar un poco la línea.

Un delineador de labios rosa ayuda a obtener los labios de ballet|Pinterest

Así el resultado es una boca con un acabado "besado", que se cierra con un gloss que deje los labios satinados o escarchados. Los tonos se inspiran en las zapatillas de las bailarinas de ballet.

Párpados de cristal

Los párpados de cristal son minimalistas y llevan luz en el lagrimal|Pinterest

Un truco que hace lucir la mirada mucho más etérea y que conserva los principios minimalistas que tanto se encuentran en tendencia.

Consiste en una técnica que aplica sombras satinadas de un solo tono, preferentemente rosa pastel o beige, con un punto de luz en el lagrimal y pestañas naturales y definidas.