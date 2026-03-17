La técnica para aplicar sombras con tus dedos, un maquillaje exprés que te sacará de apuros

La técnica para aplicar sombras suele ser la de emplear brochas especiales, con las que podemos lograr un mejor control del cosmético, pero no es la única, ya que es posible colocar el pigmento con ayuda de tus dedos, un truco que puedes usar para hacer un maquillaje exprés en cualquier lugar.

Si no lo has intentado, no te preocupes, te vamos a explicar cómo puedes lograrlo, una gran alternativa que puedes usar en momentos de emergencia y te sacará de varios apuros.

¿Cómo aplicar sombras con los dedos?

Aunque los expertos recomiendan el uso de cosméticos en crema, el maquillaje exprés puede emplearse con las sombras secas; igualmente te van a ayudar a obtener un buen acabado, ya que el calor de la piel de tu dedo se funde fácilmente con el color. La técnica para aplicar sombras con los dedos es la siguiente:

Lava tus manos para eliminar cualquier microorganismo o partícula que tengas. Con tu dedo toma un poco de producto con tu dedo anular; se recomienda usar ese dedo, ya que es el que tiene menos fuerza, por lo que obtienes un mejor resultado y no presionas en exceso la piel. Entre cada nuevo color, no olvides limpiar tus dedos; al no hacerlo, nos arriesgamos a ensuciar las tonalidades. Siempre se recomienda empezar por los colores claros a los oscuros, para que al final apliques un poco de glitter.

Uno de los errores más comunes al usar la técnica es arrastrarlo, ya que esto nos genera un acabado sucio y desordenado; además, es indispensable preparar el párpado previamente para que el maquillaje exprés dure por más tiempo.

¿Qué tipo de brocha debo usar para aplicar sombra de ojos?

Si intentaste la técnica para aplicar sombras con los dedos y al final no te gustó, es válido, ya que es un estilo que se puede adaptar a cualquier persona. Por lo tanto, es fundamental que cuentes con ciertas brochas básicas, las cuales te ayudarán a aplicar el producto con un mejor control y acabado. Se recomienda tener las siguientes: