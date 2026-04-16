ÚLTIMA HORA: Camila Fernández es operada de emergencia; este es su estado de salud hoy 16 de abril

En los últimos minutos se han encendido las alertas alrededor de Camila Fernández hija del reconocido cantante de regional mexicano Alejandro Fernández, luego de compartir que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia a causa de una apendicitis.

A través de redes sociales la integrante de la dinastía Fernández explicó que comenzó con fuertes dolores abdominales previo a que se encontraba comiendo con los hermanos de Rio Roma, debido a la intensidad de los malestares tuvo que ser trasladada de manera inmediata al hospital para su atención médica, durante la revisión los médicos le confirmaron que tendría que ir a cirugía para evitar complicaciones por el cuadro de apendicitis que prsentaba.

|Captura de pantalla camifdzoficial

¿Cuál es el estado de salud de Camila Fernández?

Tras revelarse que Camila Fernández fue hospitalizada de emergencia a causa de una apendicitis, se ha revelado que la joven cantante se encuentra estable, ya que mediante redes sociales este 16 de abril de 2026 ha compartido historias en Instagram donde se le ve con anímo luego de la intervención, además, que colgó un mensaje donde indicó que esta bien, además, de reiterar su amor por los suyos.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado al respecto sobre la salud de su hija, sin embargo, se sabe por la propia Camila que este proceso lo atraveso acompañada de su mamá America Guinart.

Todo bien familia, los amo, escribió Camilia en una historia de Instagram.

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