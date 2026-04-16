El signo que atraerá el dinero antes de que termine abril: tiene que hacer este poderoso ritual
La era de Tauro comenzará a partir de la siguiente semana, atrayendo grandes cambios en signos que deben de cuidarse con un rito importante recomendado con Mhoni Vidente.
El mes de abril termina con sorpresas para el signo de Tauro, que aprovecha el cambio de energías entre la era de Aries y el inicio de su temporada a partir del lunes 20 con la atracción de dinero. Por eso, Mhoni Vidente recomendó hacer un ritual para proteger este dinero y potenciar los golpes de suerte.
¿Cuál es la predicción para Tauro sobre el dinero que podría cumplirse en abril de 2026?
El sol comenzará a iluminar a Tauro. Desde el punto de vista de la astrología, esto marca un reinicio energético, elevando la visibilidad, la seguridad y la capacidad de atraer oportunidades; una de ellas es lo monetario.
Además, la influencia de Venus, su planeta regente, también está asociado con las ganancias, el placer y el valor. En ese sentido, los astros recomensará a esye signo con:
- Mejores negociaciones.
- Ingresos extra.
- Recompensas por esfuerzos pasados.
La atracción podría manifestarse a través de dinero inesperado, oportunidades laborales mejor pagadas, negocios que comienzan a dar frutos y regalos (porque ya viene su cumpleaños).
¿Cuál es el ritual que XXX debe hacer para proteger su dinero en abril de 2026?
Tauro es un signo de tierra y cuando atrae algo también lo concreta y lo protege. Sin embargo, la astróloga especialista, Mhoni Vidente, recomienda hacer “el ritual del caracol de la abundancia” para potenciar la suerte rápida el día martes, viernes o domingo, antes de las 6pm.
¿Qué necesitas para el ritual?
- Un caracol de mar (no importa el tamaño)
- Incienso de sándalo.
- Una copa con agua grande.
- Una copa vacía.
- Tequila, ron o mecal
- Una vela amarilla.
- Cerillos de madera
- 3 Modenas de la misma cantidad
- 3 billetes de denominación diferente (escalada entre una y otra)
- Losión de 7 potencias, pájaro macua y perfume personal
- Canela en polvo
- Jabón de 7 potencias o sándalo.
¿Cómo se hazel ritual de Mhoni Vidente?
- Agarra los billetes y rocíalos de los perfumes y lociones.
- Pásalo por todo el cuerpo mientras visualizas crecimiento.
- Mete los billetes dentro del caracol.
- A la vela rociar los perfumes.
- Poner canela en polvo al rededor de la vela.
- Llenar la copa vacía con tequila, ron o mezcal.
- Coloca las 3 monedas alrededor de la vela.
- Usa el jabón de sándalo por 7 días. (si no lo consigues, usa uno neutro).
- Prende el incienso y la veladora (deja que se consuma)
- Recoge las 3 monedas y mételas junto a los billetes.
- La caracola ahora tiene energía positiva, así que debes ponerla en tu sala o habitación.
- Al final del mes, gasta el dinero y vuelve a repetir el ritual.
El universo aconseja a Tauro a confiar en su valor personal, no tener miedo de cobrar lo justo y aproevechar los contactos y propuestas. Toda ganancia surge a raíz de un “sí”.