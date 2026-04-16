El signo que atraerá el dinero antes de que termine abril: tiene que hacer este poderoso ritual

El mes de abril termina con sorpresas para el signo de Tauro, que aprovecha el cambio de energías entre la era de Aries y el inicio de su temporada a partir del lunes 20 con la atracción de dinero. Por eso, Mhoni Vidente recomendó hacer un ritual para proteger este dinero y potenciar los golpes de suerte.

¿Cuál es la predicción para Tauro sobre el dinero que podría cumplirse en abril de 2026?

El sol comenzará a iluminar a Tauro. Desde el punto de vista de la astrología, esto marca un reinicio energético, elevando la visibilidad, la seguridad y la capacidad de atraer oportunidades; una de ellas es lo monetario.

Estas son las predicciones de Tauro para el resto del mes de abril de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

Además, la influencia de Venus, su planeta regente, también está asociado con las ganancias, el placer y el valor. En ese sentido, los astros recomensará a esye signo con:

Mejores negociaciones.

Ingresos extra.

Recompensas por esfuerzos pasados.

La atracción podría manifestarse a través de dinero inesperado, oportunidades laborales mejor pagadas, negocios que comienzan a dar frutos y regalos (porque ya viene su cumpleaños).

¿Cuál es el ritual que XXX debe hacer para proteger su dinero en abril de 2026?

Tauro es un signo de tierra y cuando atrae algo también lo concreta y lo protege. Sin embargo, la astróloga especialista, Mhoni Vidente, recomienda hacer “el ritual del caracol de la abundancia” para potenciar la suerte rápida el día martes, viernes o domingo, antes de las 6pm.

¿Qué necesitas para el ritual?

Un caracol de mar (no importa el tamaño)

Incienso de sándalo.

Una copa con agua grande.

Una copa vacía.

Tequila, ron o mecal

Una vela amarilla.

Cerillos de madera

3 Modenas de la misma cantidad

3 billetes de denominación diferente (escalada entre una y otra)

Losión de 7 potencias, pájaro macua y perfume personal

Canela en polvo

Jabón de 7 potencias o sándalo.

¿Cómo se hazel ritual de Mhoni Vidente?

Agarra los billetes y rocíalos de los perfumes y lociones.

Pásalo por todo el cuerpo mientras visualizas crecimiento.

Mete los billetes dentro del caracol.

A la vela rociar los perfumes.

Poner canela en polvo al rededor de la vela.

Llenar la copa vacía con tequila, ron o mezcal.

Coloca las 3 monedas alrededor de la vela.

Usa el jabón de sándalo por 7 días. (si no lo consigues, usa uno neutro).

Prende el incienso y la veladora (deja que se consuma)

Recoge las 3 monedas y mételas junto a los billetes.

La caracola ahora tiene energía positiva, así que debes ponerla en tu sala o habitación.

Al final del mes, gasta el dinero y vuelve a repetir el ritual.