¿Steff Loaiza estrena pareja en medio de hospitalización de su mamá? Esto se sabe

La situación de la familia de influencers ha sido realmente caótica, lo que recuerda y enseña a quienes no le conocían, que son de los personajes más famosos de la era dorada de YouTube en México. Sin embargo, quien ahora fue el foco de las menciones en el espacio digital… fue Steff Loaiza. La influencer convivió con un personaje muy famoso y algunos ya comenzaron con los rumores de relación.

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¿Quién es el hombre con el que se vio a Steff Loaiza?

Dado que Manuel Turizo es un artista más que conocido en el medio, los comentarios alrededor de los videos que hicieron Steff y él no pasaron desapercibidos. En las últimas horas ambos personajes convivieron un rato y produjeron contenido para las distintas redes sociales y por ello se hizo eco alrededor de dicha convivencia.

En general, los comentarios alrededor de la youtuber/influencer están siendo positivos, pues hay un número grande de haters de JD Pantoja. En ese sentido, la hermana de Kim Loaiza está siendo vista como alguien responsable, que sí está al pendiente de su mamá en estos momentos de crisis, después de que la señora sufriera un infarto y requiriera tratamientos médicos.

Y justamente, muchos aplaudieron que tuviera un tiempo de esparcimiento en medio de días de caos total, donde acusó a Kim y a Juan de Dios de no ayudar en los tratamientos médicos y de no estar presentes para la señora Mary Martínez. Sin embargo, aunque muchos amenazaban con el “shippeo”, se indicó que Steff Loaiza tiene pareja.

¿Quién es el novio de Steff Loaiza?

La hermana de Kimberly Loaiza lleva en relación varios años, esto con el productor y mánager, Mario Barrón. Incluso hay dudas respecto de si ya están casados, pues aunque nunca lo han confirmado, en algunos videos se refieren como esposos. En su momento el vínculo amoroso causó bastante ruido, pues se indica que Mario fue pareja de Kenia Os, que es una artista bastante involucrada en la historia de las Loaiza.