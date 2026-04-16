La filosofía del skin first, cuya traducción literal es "piel primero", se ha posicionado como una de las favoritas de la temporada, ya que ha llegado para desplazar a las capas pesadas de maquillaje.

El objetivo es simple tu piel será la protagonista por la salud que refleje y por su textura natural y no por lo que aplicas encima. Hoy te decimos cuáles son los 3 cambios básicos en tu ruitina de skincare para ajustarte a esta tendencia.

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Los 3 cambios en tu rutina que son tendencia skin first

Adiós a la base pesada

Sustituye el maquillaje de base por un skin tint o un protector solar con color, este es el cambio principal que te permitirá sumarte a esta tendencia porque así dejarás de "ocultar" tu rostro natural y podrás enfocarte solo en "perfeccionarlo" visualmente.

También se recomienda cambiar las bases de alta cobertura por sueros con color o protectores solares con tinte. Estas fórmulas dejan ver tus pecas y la textura real de tu piel, para conseguir un brillo jugoso que ninguna base mate podrá igualar.

3 cambios en tu rutina que reflejan la tendencia skin first|Pexels: Antoni Shkraba Studio

Prioriza el glow sobre el polvo traslúcido

El acabado empolvado ha quedado atrás, para poder obtener un look muy al estilo del Skin first, necesitarás brillo, que a su vez es señal de una buena hidratación.

Trata de solo aplocar los polvos en la zona T, para permitir que tus mejillas reflejen la luz de forma natural. Mientras que en resto del rostro deberás aplicar brumas hidratantes o tónicos iluminadores para sellar el maquillaje.

Esto te ayudará a mantener el aspecto de frescura y la impresión de un rostro despierto, durante todo el día.

3 cambios en tu rutina que reflejan la tendencia skin first|Pexels: Andrea Piacquadio

Menos maquillaje y más activos preventivos

No tienes que intervenir en el corrector más caro para unirte a esta tendencia, es mejor que dediques ese presupuesto a un contorno de ojos con cafeína o a sueros reparadores que mejoren el aspecto de tu piel y así sean menos "problemas" los que tengas que cubrir con maquillaje.